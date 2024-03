Apple atualiza firmware dos AirTags depois de revés numa ação em tribunal

A Apple lançou recentemente uma nova atualização de firmware para o seu localizador de objetos AirTag, marcando a primeira atualização desde outubro. A Apple enfrentou um processo que acusava o dispositivo de facilitar aos criminosos a localização de indivíduos. A empresa de Cupertino foi responsabilizada. Então, o que alterou no localizador? Ninguém sabe!

O que há de novo nos AirTags?

A versão mais recente, 2A73 (2.0.73), substitui o firmware anterior 2A61. Apesar do lançamento, a Apple não forneceu um changelog detalhado para a nova versão, deixando os utilizadores curiosos sobre o conteúdo específico desta atualização.

Normalmente, a Apple organiza de forma gradual a distribuição das atualizações de firmware do AirTag. Primeiro chega a uma pequena percentagem de utilizadores, aumentando posteriormente para mais 10%, depois 25% até chegar a todos (que deverá ser já no próximo 9 de abril).

Os utilizadores não podem ativar manualmente uma atualização de firmware AirTag; em vez disso, esta é automaticamente disponibilizada por via aérea através de um iPhone ligado. Para garantir o êxito da atualização, os utilizadores têm de manter o AirTag dentro do alcance do Bluetooth do iPhone.

Apple em tribunal novamente

Paralelamente a estes desenvolvimentos, a Apple está envolvida numa batalha legal relativa aos seus localizadores AirTag. A empresa enfrentou uma ação judicial coletiva que alegava que os AirTags facilitavam a localização criminosa de indivíduos.

Segundo informações, apesar das tentativas da Apple para arquivar a ação, o juiz Vince Chhabria, da Califórnia, decidiu recentemente não arquivar o processo. O juiz considerou que os queixosos tinham apresentado alegações suficientes relacionadas com negligência e responsabilidade pelo produto.

Este revés jurídico surge numa altura em que a Apple está a abordar ativamente as preocupações relacionadas com as implicações dos seus produtos em termos de privacidade e segurança, em especial os AirTags, que os utilizadores podem utilizar indevidamente para fins de localização.

A ação judicial sublinha a importância de garantir que os utilizadores recorrem às tecnologias de localização de forma responsável e não infringem os direitos de privacidade dos indivíduos.

A combinação destes acontecimentos realça os esforços contínuos da Apple para equilibrar a inovação com as preocupações de segurança e privacidade dos utilizadores.

À medida que a tecnologia continua a evoluir rapidamente, empresas como a Apple enfrentam um escrutínio crescente sobre a forma como os seus produtos afetam a privacidade e a segurança dos utilizadores.

O resultado desta batalha jurídica e a resposta da Apple influenciarão provavelmente os futuros desenvolvimentos no domínio da tecnologia de consumo e da proteção de dados.