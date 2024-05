iPhone 15 Pro Max bate a Samsung e torna-se o smartphone mais vendido do mundo

A Counterpoint Research acabou há momentos de lançar um novo relatório sobre o estado das vendas globais de smartphones. O iPhone topo de gama e mais recente era mais popular do que todos os outros modelos do iPhone e era a melhor escolha contra os smartphones topo de gama e de gama média da Samsung.

iPhone 15 Pro Max bate topo de gama da Samsung

A Counterpoint partilhou o seu mais recente relatório no seu site esta manhã, com os dados a mostrarem os 10 smartphones mais vendidos do 1.º trimestre de 2024 vs. 2023.

Conforme podemos ver nos gráficos abaixo, os quatro primeiros lugares foram conquistados pelo iPhone 15 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Pro e iPhone 14, com o topo de gama Samsung Galaxy S24 Ultra a conseguir apenas o quinto posto.

Os Galaxy A15 5G e A54 ficaram em sexto e sétimo lugares, com o iPhone 15 Plus a ficar em oitavo. Os Galaxy S24 e A34 completaram o top 10.

De acordo com os seus dados, a Counterpoint salienta que o modelo básico do iPhone costuma vender mais do que a(s) versão(ões) Pro em trimestres não sazonais, mas não desta vez:

Nomeadamente, a variante Pro Max alcançou a posição de topo pela primeira vez no trimestre não sazonal da Apple, refletindo uma tendência crescente da preferência dos consumidores por smartphones topo de gama.

A Counterpoint calcula que as vendas do modelo iPhone Pro tenham gerado mais de 60% das receitas da Apple com smartphones. E a empresa destaca o grande crescimento do primeiro trimestre de 2020, onde os dispositivos Pro representaram 24% das vendas do iPhone, para mais de 50% sendo modelos Pro no primeiro trimestre de 2024.

A Counterpoint acredita que um fator que contribui para o aumento das vendas de smartphones premium é que os clientes mantêm os seus dispositivos por mais tempo antes de fazer a atualização. Olhando para o futuro, espera-se que mais smartphones do top 10 obtenham uma maior quota das vendas totais de smartphones.

Os dados da Counterpoint corroboram a tendência que vimos em janeiro de duas empresas diferentes sobre a Apple ultrapassar a Samsung em todo o mundo em 2023.

Embora a notícia mostre um impulso positivo para a quota de mercado do iPhone topo de gama da Apple, as vendas globais do iPhone diminuíram 10% no primeiro trimestre (segundo trimestre fiscal da Apple) de 2024 em comparação com 2023. No entanto, a forte receita de serviços foi capaz de impulsionar a receita geral do trimestre.