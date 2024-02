Análise: Samsung Galaxy S24 Ultra – uma máquina que vai muito além da IA

Os entusiastas anseiam, de ano para ano, as novidades que as marcas integrarão nos seus novos modelos de smartphone. Se para uns as revoluções vão escasseando, para outros, ainda há muito por onde inovar. Nas gamas altas, também pelo preço associado aos equipamentos, a expectativa é cada mais elevada. Assim sendo, fomos conhecer de muito perto a proposta de topo da Samsung para este ano, o Galaxy S24 Ultra. Apesar de a Inteligência Artificial (IA) estar em destaque, esta máquina vai muito além disso!

A Samsung apresentou, recentemente, três poderosas armas, posicionando-se frente a frente com a Apple e a Google. Além do Galaxy S24, foram também mostrados, no Galaxy Unpacked, em San Jose, o Galaxy S24+ e o Galaxy S24 Ultra. Foi sobre este último que nos debruçámos.

Sendo uma das marcas de smartphone mais relevantes do mercado, as propostas da sul-coreana são muito aguardadas e a expectativa, relativamente às novidades, é alta. Este ano, sabemos, desde logo, que a IA tem lugar de destaque, e está encarregada de revolucionar a experiência do utilizador. Viaje connosco e saiba mais sobre o Samsung Galaxy S24 Ultra.

Especificações gerais do Samsung Galaxy S24 Ultra Dimensão: 162,3 x 79,0 x 8,6 mm

Peso: 232 g

Moldura reforçada com titânio

Ecrã: 6,8'' Dynamic AMOLED 2X, 2600 nits

Resolução: QHD+

Taxa de atualização: varia de 1 Hz para 120 Hz

Processador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 para Galaxy

RAM: 12 GB

ROM: 256 GB/ 512 GB/ 1 TB

Câmaras traseiras: 200 MP, 12 MP, 10 MP 3X telefoto, 50 MP 5X periscópio

Câmara frontal: 12 MP f/2.2

Bateria: 5000 mAh

Carregamento: 45 W

Carregamento sem fios: 15 W

Cartão SIM: NanoSIM e eSIM

Software: Android 14/ One UI 6

Suporte: 5G, Wi-fi 7, NFC, Bluetooth 5.3

Cores disponíveis: Violeta Titânio, Cinzento Titânio, Preto Titânio, Amarelo Titânio, Azul Titânio, Verde Titânio, Laranja Titânio

Certificação IP68

Na caixa

O Samsung Galaxy S24 Ultra faz-me acompanhar de um Manual de Consulta Rápida, um ejetor de cartão SIM, e um cabo USB-C para USB-C.

Construção e Design

Antes de qualquer tecnicidade, fica claro que este smartphone é, de facto, incrivelmente bonito. Há algum tempo que a Samsung assume a responsabilidade de entregar dispositivos visualmente apelativos, suscitando, desde logo, o interesse pela tecnologia que essa elegância carrega.

O Galaxy S24 Ultra é um dispositivo com linhas muito sóbrias e o titânio, que reforça a moldura, contribui largamente para esta aparência. Um pormenor, que para muitos pode ser um "pormaior", em termos de design, são os cantos do smartphone que, não sendo arredondados, também asseguram delicadeza na medida certa. A Samsung parece ter-se, aos poucos, livrado da curvatura e, por cá, tomamos essa decisão como acertada.

Como deverá ter percebido pelas medidas, este não é um smartphone pequeno, pelo que, se é daqueles utilizadores que gosta ou tem o hábito de usar o telemóvel com uma mão apenas, a tarefa ver-se-á dificultada, ainda mais por ser, também, um equipamento um pouco escorregadio e não ser o mais leve do mercado - porém, à partida estará imune a impressões digitais, graças ao acabamento.

A Corning Gorilla Armor protege o ecrã Galaxy S24 Ultra, assegurando uma resistência singular, segundo a própria empresa, além de ser menos suscetível a refletir. De facto, dependendo da iluminação, os reflexos estão sob controlo e, por momentos, parece quase papel.

Por vontade dos utilizadores, o vidro frontal é completamente plano, facilitando a utilização da S Pen, e minimizando a possibilidade de a mão interferir, pela estrutura do ecrã. O painel traseiro destaca-se pela presença das câmaras que, pelo seu tamanho, atraem as atenções - quem nos rodeia pressuporá que temos em mãos uma máquina na fotografia.

O lado direito da moldura deste Galaxy S24 Ultra está revestido pelos controlos habituais, o de volume e power, que (diga-se) são muito suaves. Este último pode, inclusive, ser personalizado para um atalho da Câmara, por exemplo, ou para ativar o Bixby, o que pode ser pertinente para alguns utilizadores. A parte inferior conta com a casa da S Pen, um espaço dedicado ao altifalante, uma porta USC-C e uma porta para o cartão SIM. Não existe qualquer espaço para os cartões microSD, nem entrada para auscultadores (já foram tempos).

Além dos métodos comuns, o S24 Ultra dispõe de desbloqueio de ecrã por via de impressão digital, no próprio ecrã, ou reconhecimento facial, que poderá ser de grande utilidade para pagamentos móveis e outras formas de autenticação.

Este novo modelo de topo da Samsung está disponível em várias cores, potencializadas pelo titânio, como Violeta Titânio, Preto Titânio, Amarelo Titânio, Azul Titânio, Verde Titânio, Laranja Titânio, e Cinzento Titânio, sendo esta última a cor do smartphone que tivemos em mãos.

Os modelos cinzento e violeta são rodeados por uma moldura em titânio cinzento, ao passo que os modelos preto e amarelo são rodeados por molduras da mesma cor. Da mesma forma, a cor da S Pen corresponde à da moldura de titânio, exceto no modelo amarelo, que tem uma S Pen cinzenta escura.

Este smartphone está certificado com IP68, pelo que estará protegido contra poeira e água, e deverá sobreviver a uma profundidade de 1,5 metros de água, durante 30 minutos. Além disso, a construção é robusta, pelo que parece ser efetivamente resistente.

Um ecrã confortável e incrivelmente realista

O Samsung Galaxy S24 Ultra chega com um ecrã Dynamic AMOLED 2X de 6,8 polegadas, oferecendo uma taxa de atualização que varia de 1 Hz para 120 Hz, dependendo do que estejamos a fazer no smartphone. Desta forma, o equipamento assegura uma otimização da bateria e uma potencialização do desempenho.

Apesar de não ser útil (ou relevante) para todos os utilizadores, temos 2600 nits de brilho máximo, conseguindo uma boa visualização em condições de muita claridade, bem como um ajuste automático pertinente. Não é o mais brilhante de todos, mas é, por certo, suficiente para a maioria dos utilizadores.

A par de tudo isto, a qualidade deste S24 Ultra complementa-se com uma resolução incrível. Por predefinição, o smartphone chega-nos com uma FHD+ (2340 x 1080), que resulta em imagens nítidas e cores vivas, com tudo o que vemos pelo ecrã do smartphone a parecer de qualidade superior.

Contudo, indo além disso, a Samsung permite alterar a resolução, a partir das Definições (em Visor > Resolução do ecrã), para a potente QHD+ (3120 x 1440). Apesar de não ser óbvio, a nitidez é, com este upgrade, potencializada, pelo que os vídeos e filmes em viagem, por exemplo, podem ser vistos com uma qualidade verdadeiramente boa.

O brilho adaptativo é, também, muito competente, não deixando o ecrã exageradamente escuro e quase inutilizável, como em alguns modelos, num interior sem luz.

No ecrã, para o dia a dia, podemos personalizar, de forma muito completa, toda a visualização: o ecrã principal, obviamente, pode ser gerado por IA e ficar com aspeto surrealista, futurista, mais clean, ou assumir outros pormenores; o bloqueio de ecrã, que mostra widgets, uma visualização personalizada de notificações e das apps, e um relógio e data adaptados a cada utilizador (aqui, o catálogo é positivamente vasto, tendo alternativas variadas e a servir muitos gostos); e a paleta de cores, que, sendo alterável, dá ao smartphone o aspeto que cada utilizador quiser.

Conforme já foi mencionado, o Corning Gorilla Armor é muito competente e impede reflexos excessivos e inconvenientes. Indo mais longe, creio que afasta o ecrã do Ultra S24 do conceito a que estamos habituados - muito brilhante e até incómodo, em certos casos -, tornando-o confortável, mesmo depois de várias horas de utilização.

Desempenho e Interface

O Samsung Galaxy S24 Ultra está equipado (e muito bem) com o poderoso processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 para Galaxy. Este nada mais é do que um Snapdragon 8 Gen 3 normal, com uma adaptação aos dispositivos da Samsung.

Ora, também neste campo reflete-se a qualidade e mestria da Samsung em termos de smartphones. Esta máquina tem um desempenho realmente bom. Navegar no S24 Ultra é terapêutico, por ser tão rápido e fluído. Em jogos, por exemplo, os comandos são respondidos, de forma instantânea, e não há nada que possa espoletar a irritabilidade de um jogador já de si stressado.

Também na edição de fotos ou vídeos se percebe o desempenho superior, pois os ajustes podem ser feitos de forma muito fluída, sem delays chatos, principalmente em vídeo (a edição que, regra geral, trava mais).

A comprovar o desempenho, está o teste "da praxe", feito a partir da AnTuTu Benchmark V10.2.1:

Android 14 e o One UI 6.1 da Samsung

A Samsung tratou de equipar o seu dispositivo de topo com a versão mais recente do Android, não deixando os utilizadores para trás. O Android 14 chega com o One UI 6.1 da prórpia marca. Neste campo, se o Android, no geral, tem várias arestas por limar, o software da Samsung tem muitas mais, não tendo, ainda, conseguido chegar ao seu máximo potencial.

É, ainda, difícil encontrar uma série de funcionalidades, pelo não estão disponíveis de forma intuitiva e clara. Para algumas delas, foi necessário pesquisar e perceber, a partir daí, onde podia ir buscá-las para usar.

De ressalvar o DeX, que pode ser, de facto, muito útil para aqueles que precisam de fazer várias coisas ao mesmo tempo, em vários ecrãs, e pretendem usar o smartphone. Além disso, por ser possível conectar o S24 Ultra USB-C para HDMI, podemos ligá-lo a dispositivos compatíveis, potencializando a visualização de conteúdos. A par disso, também a possibilidade de Multijaneta pode ser muito útil, em alguns contextos, e funciona de forma muito competente.

Previsivelmente, os utilizadores do Samsung Galaxy S24 Ultra terão, à semelhança daqueles que compraram os Pixel da Google, sete anos de atualizações de software e segurança.

A S Pen do Samsung Galaxy S24 Ultra

Como já é esperado, esta máquina chega-nos com uma caneta . Enquanto utilizadora de iPhone, acho a caneta um elemento curioso e potencialmente útil.

Pressionando-a, ouve-se um clique e podemos puxá-la em segurança. O S24 Ultra avisa-nos, quando ela está no sítio e quando a removemos, e alerta-nos, quando parámos de a utilizar e não a devolvemos ao lugar, por um período de tempo mais alargado.

Durante os testes, não foi um elemento particularmente útil, o que pode justificar-se com o facto de não estar habituada a utilizá-la e a realizar ações com ela. Com mais tempo, poderia, por certo, começar a não descartá-la para anotações importantes, mas também atividades ou "rabiscos" lúdicos. Tem a sensibilidade ideal, pelo que permite desenhos e uma escrita muito confortáveis e precisos.

O Bluetooth permite que o botão sirva de controlo remoto, para fotografias ou para passar slides numa apresentação, potencializando a utilidade da caneta.

Apersar de não ter sido um problema, durante a utilização, as mãos mais robustas podem considerá-la pequena.

Um mundo de Inteligência Artificial

Uma das grandes cartadas da Samsung com este smartphone é a IA: a tecnologia do momento que, embora dispersa, está fortemente presente. Isso vê-se em coisas simples, como a persoanlização dos ecrãs, conforme mencionado, mas também em elementos mais curiosos, como a fotografia e a edição de imagem.

Com a "mãozinha" da IA, o Galaxy S24 Ultra traduz chamadas de voz em tempo real; ajuda o utilizador a escrever nos vários chats, traduzindo, reformulando frases, entre outros; edita fotografias; procura elementos específicos para se saber mais sobre eles, por via do Circular para Pesquisar; resume notas, artigos, e outros conteúdos escritos; resume gravações de voz; entre outros... Apesar de alguns destes recursos funcionarem muito bem, outros, como a edição de fotografia que vimos aqui, não estão, ainda, aprimorados.

Para conhecer, perceber e ativar a maioria das funcionalidades abraçadas pela IA, é necessário ir às Definições do dispositivo e procurar pelas Funções avançadas > Inteligência avançada.

Por exemplo, uma funcionalidade muito útil poderá ser (e foi, para mim) a de Resumir e Traduzir textos. A IA do Samsung fá-lo de forma muito competente, pelo que é um recurso que gostaria de ter no meu smartphone diário, para traduzir artigos ou reportagens mais densas.

Outro recurso pertinente e que já suscitou a curiosidade é o Circular para Pesquisar. Para utilizá-lo, basta tocar continuamente no comando Home, no centro, e, quando o ecrã "congelar" e a pesquisa surgir, basta circular aquilo sobre o que quiser saber mais. Admito que estava entusiasmada para testar e, de facto, funciona muito bem. Com texto, a coisa patina, mas para "objetos" é ótimo.

A IA traz-nos um mundo de possibilidades. Apesar de algumas não funcionarem perfeitamente, até por serem recursos embrionários, passaria horas e horas a explorar, com a certeza de que teria "pano para mangas".

Autonomia

Os 5000 mAh de bateria resultam numa autonomia "para dar e vender", pois permitem que utilizemos o Samsung Galaxy S24 Ultra durante (mesmo) muitas horas, sem carregamento. Numa utilização moderada, que incluiu vídeos no YouTube a 1080p, scroll nas redes sociais, utilização da Câmara, desenhos nas Notas, e recursos de IA, o dispositivo durou quase dois dias, com luminosidade média. Para os utilizadores intensivos, porém, poderá não ser uma máquina para mais do que um dia/um dia e pouco.

Apesar de não ter testado o carregamento sem fios de 15 W, o carregamento com fios é bastante rápido, pelo que fiquei muito satisfeita (pese o facto de ter utilizado um carregador Super Fast Charging da Samsung, que não chega com o smartphone). O S24 Ultra carregou dos 0% aos 40% em ~20 minutos e dos 0% aos ~80% em 40 minutos; demorou cerca de uma hora a atingir a carga completa, de 100%.

Fotografar com o Samsung Galaxy S24

O Galaxy S24 Ultra está equipado com quatro câmaras: uma principal de 200 MP f/1.7 com estabilização ótica da imagem (OIS), uma ultra grande angular de 12 MP f/2.2, e duas câmaras de zoom, uma de 10 MP f/2.4 com teleobjetiva de 3x e outra de 50 MP f/3.4 com uma objetiva de 5x e OIS.

As fotografias nesta máquina ficam espetaculares, ainda que alguns ambientes confiram um aspeto "artificial". Apesar de as cores ficarem realistas, de um modo geral, é possível que sinta a necessidade de ajustar tons, em alguns casos, pois a Samsung tende a exagerá-los, saturando e deixando-as muito vibrantes.

Os utilizadores podem brincar muito com as câmaras deste S24 Ultra, pois, aqueles que tiverem paciência para explorar, encontrarão uma série de funcionalidades e ajustes que farão de qualquer pessoa uma fotógrafa exímia. Alguns exemplos:

Mesmo ao fim do dia e à noite, em condições de luz menos favoráveis à qualidade, o resultado é satisfatório:

O zoom desta máquina é insano! Curiosamente, quanto mais aproximamos o elemento, mais demarcados ficam os traços e os pormenores. Estabilizar o smartphone também vai ficando mais difícil, à medida que aumentamos o zoom.

A câmara frontal capta fotos com boa qualidade e o modo Retrato é competente, não desfocando de forma medíocre e destacando todos os poros e mais alguns (aqueles que nem sabíamos que tínhamos).

Relativamente ao vídeo, as cores ficam realistas e os detalhes são evidenciados. A possibilidade de ajustar a resolução, de HD, FHD e UHD, até 8K, é muito pertinente, pois pode servir vários fins, incluindo os mais profissionais. Estabilizar a imagem pode ser, dependendo da resolução, um desafio.

A IA que transborda deste equipamento aplica-se, também, à fotografia. Como já vimos aqui, a edição vai, agora, mais longe, e é possível fazer uma série de alterações, recorrendo apenas a alguns cliques. Não é, para já, um recurso irrepreensível, pois comete erros. Contudo, com o tempo, teremos aqui ótimas ferramentas.

Além disso, a Samsung oferece, neste S24 Ultra, uma funcionalidade curiosa para os fãs de vídeos lentos, pois permite que o utilizador veja como ficará um conteúo em slow-motion, se o pressionar continuamente. Uma das falhas é que, para guardar o vídeo dessa forma, é necessário editá-lo, não sendo tão direto e simples como aparentava.

Veredicto

Que smartphone potentíssimo!

Além de ser realmente bonito e elegante, o Samsung Galaxy S24 Ultra tem um processador poderoso e um desempenho incrível, está equipado com uma bateria muito generosa, tem câmaras de topo, e ainda chega carregado de IA - e IA útil, pertinente, que pode, de facto, facilitar a vida dos utilizadores. Claro que a S Pen, que não é habitual adornar os smartphones, é um plus que pode, também, ser muito útil.

Por tudo isto, por se tratar de um equipamento com muita competência, o preço a que está disponível não será para qualquer bolso. Caso seja para o seu, é definitivamente uma alternativa a considerar, porque é uma máquina real. Importa também ressalvar que, por se tratar de um smartphone muito completo, é possível que, apesar dos elementos e pormenores úteis, possa ser demais para a necessidade de alguns utilizadores menos exigentes.

O Samsung Galaxy S24 Ultra já chegou a Portugal e está disponível em várias cores e versões: 256 GB (por 1499,90 €), 512 GB (por 1619,90 €), e 1 TB (por 1859,90 €).