É hora de mudança na Xiaomi. A marca terminou a MIUI e abriu as suas portas a uma novidade de peso, o HyperOS. Este novo sistema será o padrão dos smartphones e passará a ser a única proposta que está disponível para ser usada. Agora que a MIU está de saída, é hora da Xiaomi se despedir, o que fez de forma única!

Há muitos anos que a Xiaomi tem na MIUI uma personalização única para os seus smartphones. Esta é uma adaptação do Android da Google para que esteja sob os padrões da marca e para que possa colocar ali as suas apps e as suas configurações únicas e bem personalizadas.

Hora da Xiaomi dizer adeus da Xiaomi à MIUI

Desde a sua primeira versão, apresentada em 2010, que a Xiaomi tem melhorado esta sua proposta ao longo dos anos. A cada nova versão do Android esta é melhorada e ajustada para retirar o máximo do que a Google coloca no seu sistema operativo.

Agora que chega ao final, a Xiaomi resolveu homenagear esta sua proposta tão fiel e mostrar os seus momentos mais altos. Num vídeo que publicou, a Xiaomi mostrou o que de melhor foi sendo criado ao longo dos anos e que chegou a cada novo smartphone da marca.

HyperOS é o futuro para os smartphones

Mas como a mudança é necessária, a Xiaomi vai agora abrir as portas à sua nova proposta para os seus smartphones. O HyperOS é uma realidade e está já a ser disponibilizado para os equipamentos da marca. Tanto no mercado chinês como no global os smartphones começam já a receber esta proposta.

A Xiaomi quer uma mudança verdadeiramente completa e não se limitará a ter apenas o HyperOS nos seus novos smartphones. Vai mais longe e garante a atualização para esta nova proposta aos equipamentos mais antigos, que ainda têm acesso a atualizações da marca.

Ainda que vá provocar ainda mais divisão dentro do ecossistema da Google, a chegada do HyperOS é importante, porque marca a chegada de mais novidades. A Xiaomi deixa assim de depender da gigante das pesquisas e passa a controlar como e quando as novidades surgem. Ainda assim, é hora de dizer adeus à MIUI.