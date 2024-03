Shazam traz muitas novidades para o Wear OS e já não precisa dos smartphones Android

Ainda que tenha sido comprado pela Apple, o Shazam continua acessível a todos os utilizadores, mesmo com novidades importantes. Este recebeu agora uma atualização especial no Wear OS da Google e deixou de depender dos smartphones Android. Descubra tudo o que há de novo no Shazam.

A compra do Shazam pela Apple trouxe a muitos utilizadores algum receio. Esperavam que este serviço fosse integrado no iOS e deixasse assim de estar disponível para todos e para que pudessem reconhecer e identificar qualquer música que esteja a tocar.

Na verdade nada disso aconteceu e o Shazam continua acessível tanto na App Store como na Play Store. A somar a isso, surgiu agora uma atualização para o Wear OS que traz uma liberdade grande para os utilizadores desta app nos smartwatches.

A nova versão da nossa app para relógio identifica músicas sem utilizar a app do seu telefone. Mesmo em modo offline! Quando a ligação à Internet for retomada, o Shazam irá identificar o nome da música. Além disso, o seu histórico de reconhecimento musical é sincronizado em tempo real em todos os seus dispositivos.

Como pode ser lido na descrição das novidades, que trazemos diretamente da loja Android, o Shazam tem melhorias significativas. A que mais se destaca, por necessidade dos utilizadores, é que deixou de depender do smartphone para a poder usar.

Além disso, e se o smartwatch não estiver ligado à Internet, ainda poderá abrir a app Shazam e gravar o que está a ser reproduzido. A pesquisa a obtensão dos resultados acontecerá mais tarde, estiver online novamente.

Por fim, e ao contrário do que acontecia antes, a app começava a escutar na inicialização. Agora é necessário tocar no ícone para iniciar, enquanto rolar para baixo na página principal mostra o último Shazam (e a capacidade de fazer login). Quando uma música é reconhecida, vê o nome, o artista e a imagem de fundo.

As novidades, com podem ver, são muitas e podem ser já aproveitadas. Bastará instalar o Shazam para o Wear OS ou outro sistema operativo suportado e rapidamente estão a testar estas novas opções e funcionalidades.