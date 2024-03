O seu PC com Windows vai poder ter a IA? Foram reveladas as especificações mínimas

Há vários meses que a Microsoft parece apostada em trazer a IA para o PC e para o Windows. Quer criar uma plataforma única e que dará acesso a tudo o que esta novidade consegue oferecer. Agora, foram reveladas pela Intel as especificações mínimas para o que será definido como um PC com IA.

Todos se recordam certamente da chegada de um novo botão ao teclado dedicado ao Windows. Esta nova tecla será usada para chamar diretamente a IA e assim criar um atalho direto. Embora pareça o mínimo, esta é a maior mudança nesta área em 30 anos.

Claro que há muito mais a fazer para criar um PC com IA e que dará acesso a tudo o que é possível criar. O mais importante mesmo é a mudança de paradigma, em que a IA não estará apensa localizada na Cloud, mas corre localmente e com as mesmas capacidades.

Para isso é necessária uma capacidade de processamento grande, algo que a Microsoft procura agora definir junto dos OEMs. Para isso conta com a ajuda da Intel, que deverá fornecer partes essenciais para este cenário, em especial no que toca ao processamento.

A Intel começou a delinear as especificações para os fabricantes poderem criar os seus PCs com IA. Eles deverão ter um SoC, que incluirá uma combinação das mais recentes CPUs, GPUs e, claro, uma NPU (Unidade de Processamento Neural).

Um NPU é um processador especializado em executar operações de rede neural. Estas são tarefas relacionadas com a IA, como reconhecimento de imagem, fala e processamento de vídeo com muito mais rapidez. Os PCs com IA também devem ter o Copilot e a Copilot Key, algo muito simples de conseguir.

Ainda estamos longe de ver estes primeiros PCs com IA, mas é interessante ver como a Intel e a Microsoft preparam já a sua chegada. Querem estabelecer o mais depressa possível os padrões para que os OEMs possam começar a desenhar as suas propostas.