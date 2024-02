OnePlus também traz a IA aos seus smartphones com nova atualização do ColorOS

A IA está a chegar aos smartphones a um ritmo elevado e a OePlus não quer perder este caminho nos seus equipamentos. Para isso, a marca resolveu agora lançar uma atualização e trazer para os seus smartphones novas capacidades, dando ao ColorOS acesso à IA e a tudo o que esta oferece.

Numa altura em que a Samsung e a Google apostam de forma muito intensiva na IA, há mais quem queira trilhar o seu caminho. A ajuda da inteligência artificial é algo que parece não poder ser revertido e por isso a OnePlus resolveu agora marca uma posição muito importante.

Para melhorar ainda mais o que oferece no Android, a marca adicionou mais recursos de inteligência artificial ao OnePlus 12 e ao OnePlus 11. A chegada destas novidades associadas à IA foi muito discreta, mas estas existem e ficam agora disponíveis, conforme detalhado no changelog da atualização do ColorOS.

