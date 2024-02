Servidor do jogo Palworld custa quase 500.000 dólares por mês e não pode falhar

Muito se tem falado sobre o jogo Palworld que, embora ainda só tenha sido lançado no formato de acesso antecipado, já tem conquistado milhares de jogadores nos quatro cantos de planeta. Mas, sabia que o servidor do jogo japonês custa quase 500.000 dólares por mês e que o engenheiro de redes responsável tem ordens para nunca o deixar ir abaixo, aconteça o que acontecer?

Servidor de Palworld custa quase 500.000 dólares por mês para funcionar!

O jogo Palworld é um dos atuais destaques no mundo dos jogos e as informações recentes mostram que o título da japonesa Pocket Pair já tem 19 milhões de jogadores, mais do que a população dos Países Baixos.

Mas tudo isto requer um grande suporte ao nível de hardware e software e, como tal, as notícias revelam agora que o servidor de Palworld custa quase 500.000 dólares por mês para funcionar, Em concreto, são 478.000 dólares para que tudo funcione na perfeição.

Para além disso, a empresa de jogos está a fazer de tudo para garantir que nada falhe, pois é também referido que o engenheiro de redes responsável pelo sistema, tem ordens para não deixar nunca o servidor ir abaixo, "aconteça o que acontecer".

Estes dados ficaram conhecidos através de uma publicação do CEO da Pocket Pair na rede social X, onde oTakuro Mizobe diz que os custos do servidor de Palworld projetados para fevereiro ascendem aos 70 milhões de ienes japoneses e ainda brinca ao dizer que "talvez possamos ir à falência devido às taxas do servidor?".

Mas, embora para o consumidor comum este valor seja extremamente elevado, é possível que a Pocket Pair não se preocupe muito, pois a criadora já disse também que já vendeu cerca de 12 milhões de cópias de Palworld na Steam. E cada jogo custa cerca de 30 dólares, o que resulta em algo como 360 milhões de dólares até ao momento... sem contar com as vendas para a Xbox.

