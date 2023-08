Razer e Gillette unem-se e criam lâmina de barbear para gamers

Hoje me dia, ser-se gamer não significa apenas estar ao computador a jogar, pois é muito mais do que isso, é como um estilo de vida definido por várias características, como moda, acessórios, entre outros. E agora, já não há desculpa para que os jogadores se apresentem com uma barba mal feita pois a Razer e a Gillette uniram-se e criaram uma lâmina de barbear gaming. Vamos então conhecer melhor a GilletteLabs Razer.

GilletteLabs Razer: A lâmina que a barba dos gamers precisava!

A Razer anunciou oficialmente uma colaboração com a marca GilletteLabs para a criação de uma nova lâmina de barbear com um estilo gaming que se designa GilletteLabs Razer Limited Edition. Quem esteve mais atento, sabe que a empresa havia anunciado este produto como uma piada do dia 1 de abril, mas agora deixou de ser mentira para passar a ser um objeto real.

Através das imagens divulgadas na parceria, vemos que, como não podia deixar de ser, esta lâmina tem a característica cor verde néon da Razer e conta com várias funcionlidades interessantes para oferecer o melhor barbear aos gamers, e não só. Mas, claro, o foco está direcionado para os jogadores.

Tal como se pode ler no anúncio feito pela Razer:

A colaboração Razer x Gillette que se seguiu reflete a tradição profundamente enraizada de inovação, infundida com uma forte ênfase no esteticismo. Adornado com o icónico logotipo de cobra de três cabeças da Razer e marcas registradas em verde ácido, supere os desafios de se barbear com um barbear fácil, tudo de uma só vez. Com foco na qualidade e no desempenho, este é o melhor barbeador que um jogador pode ter. Afinal, acreditamos que para alcançar o máximo desempenho em jogos e jogar com nitidez, é preciso primeiro sentir-se bem. Jogar e cuidar da aparência nunca foram tão bons; Pelo menos não até agora.

A GilleteLabs Razer conta com 5 lâminas afiadas projetadas para deslizar bem no rosto, acompanhadas por uma barra esfoliante. Para a pousar conta com uma suporte magnético que mantém o equipamento sempre pronto a usar.

Esta é uma edição limitada e para conseguir ser um dos primeiros a ter uma destas lâminas gamers, faça o seu pedido aqui.