iServices: Garantia de 3 anos em todos os Equipamentos Recondicionados

A iServices tem se destacado no mercado de Recondicionados com vantagens que a tornam diferente e única, conjugando inúmeras vantagens que beneficiam os seus consumidores. Uma das características distintivas desta empresa é a sua política de garantia, na qual asseguram um período de 36 meses de proteção para todos os equipamentos recondicionados: smartphones da Apple ou da Samsung, iPads, Apple Watch e MacBooks.

Confiança nos Equipamentos Recondicionados

Os recondicionados têm ganho popularidade devido ao seu custo mais baixo em comparação com os dispositivos novos. No entanto, muitos consumidores ainda hesitam em adquirir produtos recondicionados devido a várias preocupações tais como a durabilidade e a qualidade.

A iServices tem em conta estas preocupações desde o início da sua criação. Ao assegurar uma garantia de 36 meses para os telemóveis recondicionados aumentam a confiança dos clientes, mas também demonstram o compromisso com a qualidade e a longevidade dos dispositivos que comercializam.

Longevidade da Bateria e Satisfação do Cliente

A garantia de 12 meses para as baterias dos equipamentos recondicionados reforçam a oferta de uma experiência de utilização que satisfaça o cliente.

Nas palavras de Vânia Guerreiro diretora da marca iServices...

Ao abrigo da legislação em vigor este tipo de componentes são considerados consumíveis e por esta razão possuem, habitualmente, uma garantia limitada de 3 ou 6 meses, apenas. Contudo, na iServices as baterias são consideradas componentes cruciais para o desempenho dos dispositivos e por isso oferecemos uma garantia de 12 meses tranquilizando os nossos clientes e assegurando que qualquer problema relacionado à bateria será prontamente resolvido. Com este benefício adicional, sabemos que estamos a contribuir para a satisfação e fidelização contínua dos nossos clientes...

Sustentabilidade e Responsabilidade Ambiental

Ao escolher um recondicionado, os consumidores contribuem para a redução do desperdício eletrónico, promovendo práticas mais sustentáveis. Ao providenciar 36 meses de garantia, a iServices incentiva os clientes a manterem e utilizarem os seus dispositivos por um período de vida mais longo. Esta abordagem alinha-se com uma visão ambientalmente consciente e responsável, destacando-se o compromisso com a sustentabilidade.

“Ao oferecermos uma garantia de 36 meses em todos os equipamentos recondicionados e 12 meses de garantia nas baterias, destacamo-nos como uma empresa comprometida com a qualidade, economia circular e satisfação dos nossos clientes. Estas vantagens não promovem apenas a confiança dos consumidores nos nossos equipamentos recondicionados, mas também reforçam a nossa posição como líder no mercado, combinando produtos de qualidade com um serviço ao cliente excecional. Ao escolher a iServices, os clientes não estão apenas a adquirir dispositivos recondicionados de alta qualidade, mas também garantem uma experiência de utilização duradoura e ambientalmente responsável” afirma Vânia Guerreiro.