Blackview lança smartphone BL9000 Pro – um robusto 5G com câmara FLIR e Android 14

A Blackview continua a trilhar o seu caminho no segmento dos smartphones robustos, apresentando inovação e tecnologia de topo. Hoje lança o seu novo Blackview BL9000 Pro, apresentado como o primeiro smartphone robusto 5G com câmara térmica FLIR de alta resolução com Android 14.

A câmara térmica FLIR do Blackview BL9000 Pro

Ter uma câmara térmica ao alcance do bolso é algo que pode ser verdadeiramente útil, não só para profissionais da área da engenharia, como também para curiosos da natureza noturna, entre outros.

O novo BL9000 Pro traz a mais recente câmara FLIR Lepton 3.5, uma evolução face à versão 2.5 presente nos modelos BV6600 Pro, BL8800 Pro e BV8900.

Além das funcionalidades já existentes, como análise multi-ponto, análise secundária e análise espaço temporal, o BL9000 Pro traz novas funcionalidades: alertas de temperatura, medição linear e circular da temperatura, modo picture-in-picture e suporte exclusivo da app MyFLIR Pro e do SDK Teledyn FLIR Mobile para desenvolvimento de outras apps.

Esta câmara térmica tem resolução 160x120 píxeis, 4 vezes superior à geração anterior, oferecendo assim uma imagem térmica muito mais definida. Além disso, tem o apoio da tecnologia VividIR, para melhor ainda mais a qualidade de imagem.

As outras características do Blackview BL9000 Pro

Este novo BL9000 Pro oferece um conjunto de características único, com pormenores que fazem a diferença e o colocam no topo, face ao que existe atualmente no mercado. Já tivemos a oportunidade de analisar o seu antecessor Blackview BL9000, onde a principal diferença é no ecrã traseiro em troca da câmara térmica.

O novo Blackview BL9000 Pro vem assim equipado com um SoC MediaTek Dimensity 8020 5G de 6nm, com 12 GB de RAM (expansível até 36 GB RAM) e 512 GB de armazenamento interno FlashUFS 3.1.

O ecrã principal tem uma diagonal de 6,78", com resolução FullHD+ (1080 x 2460 px), taxa de atualização de 120 Hz e brilho máximo de 600 nits. O ecrã tem proteção Corning Gorilla Glass Victus.

A bateria deste smartphone tem uma capacidade total de 8800 mAh, composta internamente por duas baterias de 4400 mAh. Isso permite carregar com uma potência máxima estonteante de 120 W! Além disso, esta bateria permite carregar outros dispositivos como se fosse um powerbank.

Este smartphone traz captura de imagem com AI, onde na traseira pode contar com 2 câmaras, uma de 50 MP Samsung ISOCELL GN5 e outra de 13 MP grande angular e ultra macro. Já na frontal, tem uma câmara SK Hynix 5022Q de 50 MP.

Sendo este um smartphone todo-terreno, conta com certificados IP68, IP69K e MIL-STD-810H. Além disso, oferece Wi-Fi 6 (802.11ax), rede móvel 5G e 4G, com um slot para 2 cartões nano SIM. Tem NFC, sensor de impressões digitais na lateral e som stereo Harman Kardon (Smart-PA). Este smartphone tem um peso que ascende a 412g, e uma dimensão de 179,5 x 82,6 x 17 mm.

Finalmente, outra grande novidade é a inclusão do DokeOS 4.0 baseado no Android 14, com todas as novidades de usabilidade e segurança lançadas e disponibilizadas pela Google.

Preço e disponibilidade

O novo smartphone Blackview BL9000 Pro já está disponível para compra, com um preço especial de lançamento de 399,89€ + IVA. Este preço especial, que representa 51% de desconto, está disponível até ao próximo dia 17 de maio.

Blackview BL9000 Pro