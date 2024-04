Empresas estão a criar parcerias para gerir a transição para os veículos definidos por software

A Audi, BMW, Volkswagen e Continental estão a criar parcerias para reforçar a sua posição face às mudanças provocadas pela transição da indústria para os veículos definidos por software (em inglês, SDV).

Considerando as previsões para o mercado, as empresas decidiram trabalhar rumo ao objetivo de beneficiar dos 1,5 biliões de dólares de receitas adicionais que potencialmente poderão ser geradas pelos serviços digitais até 2030.

De acordo com um estudo da consultora Accenture, citado pela Automotive News Europe, em 2040, este montante aumentará para 3,5 biliões de dólares, representando 40% das receitas totais da indústria automóvel.

Com a receita que os veículos definidos por software poderão vir a gerar, as empresas estão a definir estratégias e parcerias, sendo que a Volkswagen e a Audi pretendem ter os seus primeiros SDV na estrada nos próximos quatro anos.

Software impera nos carros do presente, mas ainda mais nos do futuro

Durante a conferência de imprensa sobre os resultados do Grupo Volkswagen, em março, o CEO, Oliver Blume, afirmou que a empresa está a favorecer parceiros de "big tech".

Não teremos apenas um veículo definido por software, mas sim um veículo definido por IA [Inteligência Artificial]. A estrutura já foi criada para este fim específico.

Por sua vez, o CEO da Audi, Gernot Döllner, revelou à alemã Automobilwoche que a sua fabricante de automóveis e a marca irmã Volkswagen estão a trabalhar em conjunto com a unidade de software da empresa, Cariad, em SDV.

A marca Volkswagen e a Audi estão a desenvolver um veículo que estará num segmento semelhante para maximizar as sinergias. É fácil resumir o que estamos a planear fazer: três parceiros, dois veículos, uma equipa e uma unidade de software sob o mesmo teto. É essa a ideia.

Revelou Döllner.

Entretanto, a BMW tenciona formar uma empresa comum com a Tata Technologies da Índia para expandir as suas capacidades de codificação de software para os veículos BMW.

Segundo Christoph Grote, chefe de software e arquitetura E/E da BMW, a joint-venture 50-50 aproveitará a experiência em engenharia digital da Tata Technologies e proporcionará aos talentos de software baseados na Índia a oportunidade de "moldar experiências automóveis de topo de gama em campos futuros, como a condução altamente automatizada e a IA".

Destaque para o trabalho que deverá ser desenvolvido em matéria de condução automatizada, infotainment e serviços digitais. No que respeita às Tecnologias da Informação (TI) empresariais, focar-se-ão na digitalização e na automatização do desenvolvimento de produtos, da produção e das vendas.

Precisamos de levar a informação do automóvel para a nuvem, desenvolver novas funções e arquiteturas num ambiente completamente virtual, desenvolver o software certo e depois implementá-lo no automóvel numa fase posterior, antes de o simplificar e reduzir o tempo de colocação no mercado. Seria impossível fazer tudo isto sozinho - o perímetro é tão grande.

Disse o CTO da Continental, Gilles Mabire, à Automotive News Europe, acrescentando que as parcerias são essenciais para cobrir a enorme variedade de exigências tecnológicas.

Por sua vez, a Continental está a recorrer a novos parceiros, incluindo a Amazon Web Service para infraestruturas e serviços de TI a desenvolver na nuvem. Tem parcerias com a Google para o infotainment e com a Synopsys para um SoC.

Os especialistas do setor, pela voz de Elmar Pritsch, da Deloitte, estão a encorajar as fabricantes de automóveis e os fornecedores a reforçarem os seus laços de cooperação, no sentido de desenvolverem novos padrões de colaboração e estabelecerem novas cadeias de valor.