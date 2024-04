Yahoo Boys: namoram nas aplicações de romance e são enganadas com a “troca o rosto”

Os elogios começam a fluir assim que ela atende a videochamada. "Uau, és tão bonita, querida", diz o homem do outro lado do ecrã. O vídeo mostra que ele é branco, tem cabelo curto, é provavelmente alguns anos mais novo do que ela e está sentado em frente à câmara com uma camisa axadrezada. Sexy, e bem-intencionado, pelo menos é o que se vê. Mas, o golpe está a funcionar. Veja o vídeo!

Yahoo Boys - apaixona-te por quem não conheces

Cuidado, os golpes românticos estão a ficar cada vez mais convincentes com a tática mais recente: usar dois telefones, um deles com uma aplicação de troca de rosto, para realizar videochamadas ao vivo com as vítimas. Sim, elas caem!

"Estás diferente com essa barba e tal", diz a mulher com sotaque americano, enquanto a conversa começa. O homem não perde o ritmo. "Eu disse-te que ia fazer a barba para ficar com bom aspeto".

Só que ele não é quem diz ser. O seu vídeo é uma mentira. E - com barba ou sem barba - a cara que a mulher consegue ver na videochamada não é a dele: É um deepfake.

Na realidade, o homem é um burlão que utiliza tecnologia de troca de rosto (deepfake) para mudar totalmente a sua aparência em tempo real.

Neste vídeo da chamada - filmado pelo cúmplice do burlão, provavelmente a milhares de quilómetros de distância da mulher - o seu rosto verdadeiro pode ser visto no computador portátil ao lado da sua falsa personalidade enquanto fala com a vítima.

O vídeo, filmado pelo próprio, é um dos muitos publicados online pelos burlões conhecidos como Yahoo Boys, um grupo muitas vezes sediado na Nigéria.

O conteúdo revela como usam deepfakes e troca de rostos para apanhar as vítimas em esquemas de romance, criando confiança com as vítimas usando identidades falsas, antes de as enganar e fazer com que gastem milhares de dólares. Segundo o FBI, no ano passado, mais de 650 milhões de dólares foram perdidos em fraudes românticas.

Sextortion - as mulheres chateadas e roubadas

Um burlão do Yahoo Boys utiliza vários telefones e software de troca de rosto contra uma vítima. Esta é uma das duas técnicas que o grupo utiliza para as chamadas em tempo real.

Os Yahoo Boys têm feito experiências com videoclipes deepfake há cerca de dois anos e passaram a usar mais chamadas de vídeo deepfake em tempo real no ano passado.

Explicou David Maimon, professor da Universidade Estadual da Geórgia e chefe de insights de fraude da empresa de verificação de identidade SentiLink.

Este especialista monitorizou os Yahoo Boys no Telegram durante mais de quatro anos e partilhou dezenas de vídeos com a WIRED, revelando como os burlões utilizam os deepfakes e práticas de sextortion. Um crime que compensa largamente e que não há forma, para já, de travar!