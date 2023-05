Investidores são “racionalmente seletivos” e dão dinheiro a empresas que apostam na IA

Há uma coisa a motivar os investidores a apostar nas grandes empresas tecnológicas. Não em todas, mas naquelas que não estão a deixar escapar a Inteligência Artificial (IA).

O mercado das ações está a registar resultados nunca antes vistos. De acordo com uma comparação feita pela Bloomberg, entre o índice NASDAQ-100 e o S&P 500, o primeiro está a superar o segundo pela maior margem em toda a história destes dados, que teve início em 1990.

O grupo que dá corpo a estes resultados é constituído pela Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla e Apple. De todas, apenas esta última não está a apostar, fortemente, na IA. O ganho médio destas "Big Seven" é, desde janeiro de 2023, de uns "exagerados" 43%. Ou seja, apresentam um custo/benefício múltiplo de 80% acima do mercado.

Apesar de considerar que as "Big Seven" são boas empresas e que não vão à falência, para Michael Mullaney, diretor de investigação global da consultora Boston Partners, "as pessoas estão a começar a pagar preços exorbitantes por elas, parece uma loucura".

Por sua vez, Peter Tchir, consultor da Academy Securities, acredita que os investidores estão simplesmente a ser "racionalmente seletivos" e a apostar nas empresas que estão empenhadas na IA.

De acordo com o Xataka, este otimismo desenfreado, relativamente à IA, foi motivado pelos resultados financeiros da Nvidia. A empresa, que é responsável pelo fabrico das placas gráficas utilizadas para treinar modelos de IA, cresceu 25% na bolsa, repentinamente, e a sua avaliação já bateu a marca do bilião de dólares.