Ciclista apanhado em temporal sofre acidente e é “salvo” pela deteção de queda do Apple Watch

Cada vez mais o Apple Watch é um acessório imprescindível para quem faz desporto fora e dentro de portas. São muitos os testemunhos de como esta peça de tecnologia (assim como de outras marcas) ajuda quer na saúde, quer no bem-estar. Mas o mais impressionante é a capacidade de auxiliar em situações de socorro. Um ciclista nova-iorquino é o mais recente utilizador do Apple Watch a "creditar a sua vida" neste dispositivo.

Apple Watch deteta queda e imobilização e ativa o socorro

Um homem de 49 anos, Eric Zollinger, de Nova Iorque, diz que o seu Apple Watch poderá ter ajudado a salvar a sua vida, depois de um terrível acidente que o deixou com muitas mazelas. Com o rosto ainda bem marcado, o homem disse que foi o dispositivo que detetou a queda e automaticamente ligou para o 911 (112).

Sinto-me muito afortunado e grato pelo que aconteceu e pela forma como o meu Apple Watch me ajudou. É muito inteligente da parte do relógio. A Apple pensa em tudo.

Disse Eric Zollinger, ao canal Kennedy News, enquanto contava a história angustiante.

Mas que tipo de queda se refere Kennedy?

O corretor de imóveis disse que o acidente ocorreu no mês passado quando ele andava de Citi Bike, indo para casa depois de um dia de trabalho. Naquele momento caiu uma chuva torrencial. Segundo o homem, o dia não fazia prever tamanha queda de água. Por isso, como faz todos os dias, usou o seu meio de transporte preferido, visto que trabalha a 5 minutos de casa.

Infelizmente, a sua deslocação para casa foi "por água abaixo". Com as estradas inundadas, o ciclista não viu um buraco com "20 cm de profundidade", que se tornou uma quase fatal armadilha.

Fui atirado para o lado e bati no cimento. Levantei-me e a primeira coisa que verifiquei foi se os meus dentes estavam bem, porque tinha colocado facetas há alguns anos.

Explicou o nova-iorquino.

Zollinger foi para casa, ainda bastante combalido, para avaliar a extensão dos danos, que pareciam ser um nariz "partido" e uma cara magoada, segundo um exame posterior ao espelho da casa de banho.

No entanto, quando o homem foi tomar duche, o seu nariz começou a jorrar sangue - deixando a casa de banho com um aspeto de "cena de crime", como se pode ver nas fotografias publicadas na página de Facebook de Zollinger.

Depois de tentar levantar-se, o ciclista ficou tonto e desmaiou, batendo com a cabeça na lateral da banheira. Acordou pouco tempo depois e ouviu - para seu choque - o som de um operador do 112 a falar com ele através do seu Apple Watch.

O que a seguir me lembro de ouvir foi: '112, qual é a sua emergência?

Disse Zollinger enquanto recordava o seu verdadeiro despertar.

Afinal, a queda na banheira acionou a função de deteção de quedas integrada no Apple Watch, que liga o utilizador aos serviços de emergência se "detetar uma queda forte". Zollinger disse que o seu relógio "ligou para o 112 e alertou os seus contactos de emergência com um mapa que lhes dizia a sua localização exata.

Depois de falar com o operador do 112 e cancelar a chamada, o homem foi a um hospital local para ser examinado. Felizmente, os exames revelaram que "nada estava partido".