Apple lançou o iOS 16.5 beta 4 para programadores e beta pública

A Apple está muito ativa no desenvolvimento e melhoramento dos seus sistemas operativos. Depois de lançar a primeira atualização de resposta rápida de segurança para iPhone e Mac, está também disponível a beta 4 no iOS 16.5, iPadOS 16.5, watchOS 9.5, tvOS 16.5 e macOS 13.4. Além disso, já apareceram supostas imagens do que virá no iOS 17. Mas, para já, o que há de novo nesta beta?

O que há de novo no iOS 16.5?

O iOS 16.5 beta 4 está já disponível para programadores e beta testers registados. Conforme podemos ver no developers.apple.com, o número da compilação para a atualização de hoje é 20F5059a. Apesar de ser já uma versão com várias subversões, isto é, vamos para a quinta dentro do iOS 16, a Apple ainda está a trazer algo novo.

Além disso, como temos visto, a empresa aproveita estas versões para testar algumas mecânicas que poderão ser nativas no iOS 17, como o método de aceitar as versões beta, ou as versões beta públicas.

Como tal, esta beta adiciona novos comandos de gravação de ecrã à Siri, que permitem iniciar ou parar uma gravação de ecrã usando o assistente virtual. A atualização também adiciona um separador de desporto dentro da aplicação News (não disponível em Portugal).

Por fim, o código encontrado no iOS 16.5 também sugere que a Apple trabalha num novo recurso picture-in-picture quad-box para a aplicação de TV, especificamente para transmitir vários eventos desportivos ao mesmo tempo. Atualmente, a Apple oferece itens como MLS Season Pass e Friday Night Baseball para desportos ao vivo.

Quando chegará ao público em geral?

A Apple provavelmente lançará o iOS 16.5 para ao público em maio. Uma nova versão beta pública será lançada ainda este mês, enquanto a empresa continua os testes beta antes do lançamento geral.

Esta versão poderá também refinar os sistemas de segurança, visto que nos últimos dias a Apple descobriu algum malware dedicado ao iOS.

Outras novas betas da Apple

Como já é tradição, com esta versão para o iPhone, a empresa de Cupertino lançou também as betas para os seguintes sistemas operativos: