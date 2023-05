Conta poupança da Apple arrecadou quase mil milhões de dólares em apenas 4 dias

A Apple estreou-se no setor financeiro com uma conta poupança muito atrativa, sem comissões e juros de 4%... nos Estados Unidos. Em apenas 4 dias, este produto já arrecadou quase de mil milhões de dólares.

A Forbes revelou que a conta poupança de alto rendimento recém-lançada da Apple já tem depósitos num valor que ascende aos 990 milhões de dólares em apenas 4 dias, após o lançamento. No dia do lançamento, citando "fontes familiarizadas com o assunto", terão sido feitos depósitos no valor de 400 milhões de dólares. O produto financeiro está limitado aos Estados Unidos.

A taxa anual deste produto é de 4,25% e não existem comissões, o que faz deste um dos melhores produtos do mercado, quando a banca não está a oferecer taxas acima do meio porcento.

A popularidade é ainda impulsionada pelo facto de Apple ter uma enorme presença na casa dos norte-americanos, com o iPhone e o restante ecossistema de gadgets e serviços.

Até o final da semana de lançamento, cerca de 240.000 contas foram abertas. As contas são administradas pelo Goldman Sachs Bank USA, sendo que o seu produto financeiro mais rentável atualmente oferece uma taxa de 3,90%, o que acaba por ser menos atrativo que o produto da Apple.

Apple poderá contribuir para a recuperação da confiança no setor bancário?

Esta aposta da Apple poderá ser o mote para que outros produtos financeiros atrativos comecem a ser oferecidos nos bancos, depois de anos a fio de oferta de produtos com taxas de juro muito pouco atrativas, e numa fase em que o setor está a recuperar de uma série de falências bancárias.

A nova conta poupança está disponível apenas para portadores do cartão de crédito da Apple, o Apple Card. Os clientes podem abrir uma conta poupança em menos de um minuto diretamente do seu iPhone. As recompensas de gastos do Apple Card são direcionadas automaticamente para a conta de alto rendimento.