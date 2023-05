PlayStation 5 Pro pode ser enviada para os estúdios nos próximos meses, diz rumor

Algumas notícias já têm sido escritas sobre a possível PlayStation 5 Pro da Sony, uma versão melhorada, arrojada e mais poderosa comparativamente à atual consola da nova geração da empresa japonesa. E os útlimos rumores indicam que esta versão Pro da PS5 deverá ser enviada para os estúdios de jogos já durante os próximos meses.

PlayStation 5 Pro pode chegar aos estúdios nos próximos meses

Sobre a possível chegada da PlayStation 5 Pro, já aqui havíamos referido que esta poderia acontecer no final do próximo ano de 2024. Mas agora novos rumores revelam que os kits de desenvolvimento desta versão topo de gama da consola da Sony pode já ser enviada para os estúdios de jogos durante os próximos meses. Entre esses estúdios estarão nomes como a Insomnniac Games, Santa Monica Studio, Naughty Dog, Bend Studio, Sucker Punch Productions, Guerrilla Games, entre outros, enquanto que outras empresas parceiras vão receber os modelos até ao final deste ano.

As informações foram reveladas pelo popular leaker da indústria dos jogos Tom Henderson, do Insider Gaming, o qual afirma que a PS5 Pro já está "100% em desenvolvimento". Contudo, não foram reveladas as especificações desta versão nem detalhes acerca do potencial que a mesma pode oferecer nos jogos. Mas Henderson reforçou as informações anteriormente divulgadas de que a PlayStation 5 Pro vai chegar ao mercado no último trimestre do ano de 2024.

Para já, a Sony ainda não teceu qualquer comentário sobre este assunto e não há nada de fontes oficiais que possa sequer levar à confirmação da possibilidade desta nova consola. Mas, como o segredo continua a ser a alma do negócio, esta poderá ser uma estratégia da empresa japonesa. Até porque cada vez mais o anúncio oficial de vários equipamentos tecnológicos já não tem o tal fator surpresa, devido às várias revelações feitas por várias vias não oficiais.