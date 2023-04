Apple lança fantástico produto financeiro: conta poupança sem comissões e juros de 4%

Se ficou animado com a notícia e gostou da novidade, saiba que ainda não chegou a Portugal este novo produto da Apple. A empresa de Cupertino lança novo produto para o setor financeiro que permite aos clientes nos Estados Unidos colocar dinheiro numa conta poupança com uma taxa de juro anual que, garante a empresa, é "dez vezes superior à média nacional".

A Apple é uma das empresas com a maior base de dados de cartões de crédito do mundo. Além disso, a empresa tem também o seu próprio cartão, o Apple Card. Este cartão associado ao Apple Pay traz enormes benefícios aos utilizadores.

Por exemplo, não tem taxa anual, permite ao utilizador pagar em prestações produtos Apple sem juros, tem um cash back de 3% em todas as compras da Apple e de parceiros participantes, 2% sempre que algo for comprado usando o Apple Pay e 1% em todas as outras compras.

Não, ainda não é tudo. Além das vantagens referidas anteriormente, some agora a isenção de taxas nas transações estrangeiras, a possibilidade de mostrar ao utilizador os ganhos nas transações diariamente, mostra também o local no mapa onde ocorreram as compras e ainda dá algumas sugestões sobre como fazer determinados pagamentos. Tudo para o utilizador obter o maior proveito deste cartão.

Apple Card tem também conta poupança com juros acima dos 4%

Claro que a Apple não é uma empresa qualquer. Tem um ecossistema riquíssimo, uma tentacularidade impressionante. Lojas físicas espalhadas em cerca de 25 países e uma organização de vendas colossal.

Como tal, para ampliar a sua presença no setor financeiro, a Apple lançou agora uma conta poupança. Este produto cumpre as promessas anunciadas em outubro do ano passado. Este novo serviço, refere a Apple em comunicado, será administrado pelo Goldman Sachs e, para já, está apenas disponível nos Estados Unidos.

A taxa de juro oferecida é de 4,15% ao ano, sendo "dez vezes superior à média nacional" - que ronda os 0,37% -, refere a empresa. Ao contrário do que acontece em várias instituições bancárias, não é necessário pagar comissões, nem há valor mínimo de depósitos para manter ou abrir a conta, podendo esta ser gerida através da aplicação Carteira. O balanço máximo da conta é de 250 mil dólares.

Será apenas para os Estados Unidos?

O Apple Card não chegou à Europa. Contudo, este produto poderá não ficar somente pelos EUA. Segundo a Apple, apesar de numa fase inicial estar restrito ao território norte-americano, o serviço estará posteriormente disponível no Reino Unido, no Canadá e na Austrália. Se bem sucedido, a Europa também está na mira.

O nosso objetivo é construir ferramentas que ajudem os utilizadores a alcançar uma vida financeira mais sustentável e incorporar uma conta poupança no Apple Card na Carteira permite-lhes gastar, enviar e guardar dinheiro diariamente sem esforço.

Disse a Apple.

Este timing vem um pouco em contraciclo. A banca, mesmo a americana, está a limitar os juros nos depósitos. A Apple lança algo que poderá nesta altura atrair muita gente ao produto.