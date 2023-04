AMD Ryzen 7 7800X3D é 7% mais rápido em Ubuntu do que no Windows 11

Apesar de a Intel ainda dominar o setor dos processadores, a AMD tem desenvolvido e lançado equipamentos poderosos que despertam o interesse dos consumidores na hora da compra. E os mais recentes testes mostram que o modelo Ryzen 7 7800X3D consegue ser 7% mais rápido no sistema Ubuntu do que no Windows 11.

CPU Ryzen 7 7800X3D é 7% mais rápido no Ubuntu

De acordo com as últimas informações da indústria tecnológica, o sistema operativo Ubuntu consegue ser superior ao Windows 11 com a ajuda do poderoso processador AMD Ryzen 7 7800 X3D. Esta conclusão foi obtida através de alguns testes realizados pela equipa do canal Phoronix.

Em concreto foram realizados 80 testes que depois originaram uma comparação do desempenho do processador nos dois sistemas operativos rivais, nomeadamente o Windows 11 Pro e o Ubuntu 23.04. Os testes contaram com uma motherboard ASUS ROG Crosshair X670E HERO, memória 2 x 16 GB DDR5-6000, uma placa gráfica topo de gama AMD Radeon RX 7900 XTX e um disco SSD Solidigm P44 Pro NVMe de 2 TB.

Os resultados mostram que, ao longo de todos os testes, o sistema Linux conseguiu ganhar um total de 58 testes, enquanto que o software da Microsoft venceu apenas 22. Traduzindo estes valores para percentagens, conclui-se que o Ubuntu 23.04 superou com 72,5% de vitórias contra as 27,5% conquistadas pelo Windows 11 Pro.

Pode ver estes resultados no gráfico seguinte partilhado pela Phoronix.

Os especialistas indicam que uma das grandes vantagens para este resultado resulta das otimizações que a AMD aplicou no CPU Ryzen 7 7800 X3D destinados ao sistema Linux, como as novidades no P -State EPP, que contou com a sua última revisão para Kernel 6.0.

Portanto, o driver permite uma melhor gestão da distribuição de recursos nos núcleos do processador, possibilitando uma maior frequência do driver Linux ACPI CPUFreq, aumentando assim também o desempenho.

Também já aqui havíamos revelado que o AMD Ryzen 7 7800X3D será o CPU killer para os jogos de alto desempenho.