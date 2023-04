WhatsApp está a preparar mais uma novidade… para os fãs de emojis

Ainda que o WhatsApp esteja um pouco aquém da concorrência, a verdade é que domina no universo da comunicação mobile. De novidade em novidade... mais do que vistas noutros serviços... eis que se prepara para mais uma, esta para fãs de emojis.

O WhatsApp está a trabalhar num recurso para trazer mais vida às suas conversas. Segundo o site WABetaInfo, os emojis animados já estão a ser testados na plataforma, pelo que não deverá faltar muito tempo para que fiquem disponíveis.

O site partilhou um GIF que mostra o recurso em ação, com um pequeno emojis festivo 🥳 a saltar e a girar. Pelo que é descrito, quando se enviar apenas um emoji que seja animado, ao invés da imagem estática aparecerá esta versão em movimento. No Messenger, também da Meta, isso já acontece com alguns.

O WhatsApp estará a usar a biblioteca Lottie de emojis animados. Esses são emojis que têm tamanhos de ficheiro mais pequenos e são escaláveis ​​sem perder a qualidade da imagem.

WhatsApp... um passo atrás da concorrência (até nos emojis)

Este é mais um recurso que deixa o WhatsApp atrás da concorrência, já que pode ser encontrados noutros serviços de mensagens há muito tempo.

Não se sabe, para já, quando é que tal ficará disponível, mas segundo a informação partilhada pelo WABetaInfo, será um recurso a chegar nas próximas atualizações às aplicações móveis.