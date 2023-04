A Tesla está numa verdadeira guerra de preços nos seus carros desde o início do ano. Tem feito ajustes permanentes ao custo dos seus modelos, procurando assim atrair cada vez mais clientes. Agora, e depois de um ajuste recente, a Tesla volta a mudar os preços, com o Model 3 e o Model Y a serem os visados.

Têm sido cada vez mais constantes os ajustes do preço dos carros elétricos da Tesla. A marca de Elon Musk quer conquistar os diferentes mercados onde está presente e escolheu esta, certamente, como a forma de cativar os potenciais clientes das suas propostas.

O novo preço do Model 3 nos EUA

A nova realidade nos EUA volta a mostrar que a marca tem ainda espaço para se ajustar face à concorrência. A partir de agora, e sem data de fim, os carros da Tesla começam com preços que fica abaixo dos 40 mil dólares. Esta realidade está já aplicada ao Model 3 e ao Model Y da marca.

No caso do modelo mais básico da Tesla, o seu preço está agora em novos mínimos históricos. Esta é a primeira vez em muito tempo que a marca tem um veículo elétrico com um preço que começa a partir de menos de 40.000 dólares. O Model 3 Performance mantém o preço e a Tesla ainda não reabriu as encomendas do Long Range nos EUA.

Tesla Model Y também sofre mudanças

Da mesma forma, e nesta nova atualização, a Tesla reduziu também significativamente o preço do Modelo Y em toda a linha. Cada variante teve seu preço reduzido em 3 mil dólares da noite de um momento para o outro, sem qualquer pré-aviso, com tem sido a prática da marca.

Assim, e no que toca ao Model Y, a Tesla tem esta nova tabela de preços para estes carros elétricos:

Modelo Y AWD: passou de 49.990para 46.990 dólares

Model Y Long Range: passou de 52.990 dólares para 49.990 dólares

Model Y Performance: passou de 56.990 dólares para 53.990 dólares

Importa destacar, contudo, que a os carros da Tesla têm estado a perder parte dos incentivos fiscais nos EUA. O governo resolveu aplicar restrições a estes incentivos para as marcas que usam componentes de "países preocupantes". No caso da marca de Elon Musk a razão está, naturalmente, nas baterias, fabricadas na China.