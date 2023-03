AMD Ryzen 7 7800X3D será o CPU killer para os jogos de alto desempenho

A indústria dos processadores ainda é liderada pela Intel, mas a AMD tem tido muitas surpresas na manga através do desenvolvimento e lançamento de equipamentos bastante poderosos, o que faz com que já tenha uma legião de fãs fiel aos seus produtos. Neste sentido, sabemos agora que o novo Ryzen 7 7800X3D será o CPU killer para os jogos de alto desempenho e os testes mostram que é até 24% mais rápido em jogos do que o Intel Core i9-13900K.

AMD Ryzen 7 7800X3D será o CPU killer dos jogos poderosos

Os processadores são um dos componentes mais importantes numa máquina e, como tal, na hora de escolher, os consumidores devem ter em atenção todos os pormenores para poder contar no seu computador com a melhor opção que melhor responda às suas necessidades.

A AMD é uma das marcas mais fortes neste segmento e os seus mais recentes modelos são o Ryzen 9 7950X3D e Ryzen 9 7900X3D. E a marca de Lisa Su tem muitas surpresas para chegar nos próximos meses, como o poderoso processador Ryzen 7 7800X3D. E de acordo com as últimas informações reveladas, este será um verdadeiro CPU killer para os jogos de alto rendimento devido ao seu monstruoso desempenho. Apesar da chegada deste equipamento ter sido adiada e só chegar ao mercado no mês de abril, já muito se sabe sobre o seu poder.

O Ryzen 7 7800X3D será o melhor processador para jogos que a AMD terá para oferecer, sendo que o adiamento da sua chegada se prende essencialmente com o impedimento que este modelo ofusque as vendas dos outros processadores da linha 7000X3D e também com a estratégia da empresa em adicionar a tecnologia 3D V-Cache a um preço muito mais agressivo.

Ryzen 7 7800X3D é 24% mais rápido em jogos que o Intel Core i9-13900K

Os testes já realizados mostram resultados impressionantes, uma vez que este Ryzen 7 7800X3D consegue ser até 30% mais rápido do que o antecessor Ryzen 7 5800X3D, nomeadamente no jogo DOTA 2, sendo 23% mais rápido no CS:GO; 22% no Warhammer: Dawn of War II; e 21% no Rainbow Six Siege é de 21%.

Já numa comparação com o rival Intel Core i9-13900K, com o jogo Horizon Zero Down o processador da AMD conseguiu um desempenho extra de 24%. Em Red Dead Redemption 2 conseguiu ser 23% mais rápido; em Total War: Three Kingdoms foi 18% superior; e em Rainbow Six Siege 13%.

Resta-nos aguardar pela chegada deste poderoso processador e perceber se a reação dos consumidores bate certo com as expetativas atuais.