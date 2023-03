A Ivacy VPN é um dos principais serviços de VPN atualmente a operar no mercado. Com uma presença global muito completa, a Ivacy VPN oferece uma solução segura e acessível para os utilizadores que procurem proteção online e privacidade na Internet. Este artigo inclui uma mega promoção a 10 anos!

Com uma encriptação de capacidade militar e protocolos de segurança avançados, a Ivacy VPN permite navegar na Internet com segurança, ocultando a nossa atividade online e protegendo as nossas informações pessoais.

Mas, a Ivacy VPN, não é apenas sobre segurança online, este serviço, um dos principais em VPN, oferece muito mais aos seus utilizadores do que aquilo que pode pensar.

Como utilizar ou enquadrar a Ivacy VPN?

A Ivacy VPN pode ser usada numa ampla variedade de situações para garantir segurança e privacidade online.

Vejamos alguns exemplos:

Navegação segura numa rede Wi-Fi pública: cada vez que se conectar a uma rede Wi-Fi pública, os nossos dados pessoais e informações de login podem ficar vulneráveis a hackers e cibercriminosos. A Ivacy VPN protege a nossa conexão e encripta os dados, garantindo que nossas informações permaneçam seguras.

Acesso a conteúdo restrito: A Ivacy VPN permite aceder a conteúdo restrito num determinado país ou região, permitindo que possa assistir aos programas favoritos de TV e filmes, independentemente de onde onde estiver.

Torrenting: a partilha de ficheiros via protocolo peer-to-peer é uma das vantagens do serviço de privacidade desta VPN.

Jogos online: ao jogar online, a nossa conexão pode estar sujeita a latência e lag. Com a Ivacy VPN, é possível melhorar a velocidade e jogar sem interrupções.

Viagens internacionais: cada vez que viajar internacionalmente, pode encontrar bloqueios de conteúdo em sites populares. A Ivacy VPN permite contornar esse bloqueio e mostrar tudo como se em casa estivesse.

No geral, sempre que necessitar proteger a sua conexão e manter suas informações seguras e privadas, esta pode bem ser uma solução eficaz.

A Ivacy VPN é para mim?

Evidentemente, escolher uma VPN pode ser uma decisão difícil, especialmente quando há tantos serviços disponíveis no mercado.

No entanto, existem algumas coisas que podemos considerar para determinar se a Ivacy VPN é adequada para um uso comum:

Então, caso deseje proteger a sua privacidade online e deseja evitar que terceiros tenham acesso a essas informações, uma VPN pode ser uma boa opção. Com uma encriptação de nível militar, a Ivacy VPN torna-se um bom serviço para proteger os nossos dados online.

Em segundo, caso necessite/queira aceder a conteúdo restrito ou bloqueados na sua região, a Ivacy VPN vai ajudar a contornar essas restrições e obter acesso desejado.

Não obstante, para quem gosta de navegar na Internet anonimamente, então verá o seu IP ocultado seu endereço IP através dos servidor da marca.

Importante, uma conexão rápida e estável via servidores otimizados para diferentes tarefas, já elencados.

Por último, não menos importante, a relação qualidade/preço da Ivacy VPN é bastante acessível.

Servidores em todo o planeta

Na verdade, a Ivacy VPN possui uma rede de servidores em todo o mundo de maneira a oferecer um serviço de conexão rápida e segura na Internet.

Atualmente, a Ivacy VPN possui mais de 5700 servidores em mais de 100 locais em todo o mundo, espalhados por quase todos os continentes, incluindo América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, África e Oceania.

Logo, essa rede de servidores permite que a Ivacy VPN ofereça aos seus utilizadores uma conexão estável, independentemente de nossa localização ou da localização do servidor. Isso significa que qualquer utilizador da Ivacy VPN pode ligar-se a um servidor de um país específico e aceder a conteúdo restrito ou desfrutar de uma conexão mais rápida e fiável.

No entanto, a Ivacy VPN possui servidores otimizados para tarefas específicas, como streaming de vídeo ou jogos online. Assim, isso pode ser o garante aos utilizadores obtenham a melhor experiência possível, independentemente do que estejam a fazer online.

Resumidamente, a rede de servidores da Ivacy VPN é extensa e abrangente, como poucas no mercado, e inclui uma ampla variedade de opções de localização e recursos de velocidade rápida e segura com a Internet.

A partir de que preços está disponível a Ivacy VPN?

A Ivacy VPN oferece planos de assinatura flexíveis, começando a partir de apenas US$1,99 por mês, permitindo que os usuários tenham acesso a todos os recursos da VPN a um preço acessível. A Ivacy VPN oferece três opções de assinatura, que variam conforme o tempo de uso. Os preços incluem:

Subscrição por 1 mês: US$9,95/mês

Subscrição por 1 ano: US$3,50/mês

Subscrição por 5 anos: US$1,00/mês

PROMOÇÃO 10 ANOS - IMPERDÍVEL

É muito simples esta promoção: basta adquirir a subscrição correspondente aos 5 anos e, depois, no fim desse período dos 5 anos basta entrar em contacto com o apoio ao cliente, informar a o número da compra e automaticamente ganha mais 5 anos sem ter de pagar absolutamente nada!

Se esta promoção não vale a pena, então o que valerá?

Serviços oferecidos com a Ivacy VPN

A Ivacy VPN oferece uma ampla gama de serviços que vão ao encontro das necessidades de todos os seus utilizadores.

Esses serviços incluem:

Proteção de dados pessoais : Com a Ivacy VPN, os nossos dados pessoais permanecem seguros e protegidos, garantindo a marca que os nossos dados não sejam acedidos por terceiros.

: Com a Ivacy VPN, os nossos dados pessoais permanecem seguros e protegidos, garantindo a marca que os nossos dados não sejam acedidos por terceiros. Acesso à Internet sem restrições: A Ivacy VPN permite que os utilizadores acedam a qualquer conteúdo na Internet, sem restrições, incluindo sites bloqueados na região em que nos encontramos ou num determinado país.

A Ivacy VPN permite que os utilizadores acedam a qualquer conteúdo na Internet, sem restrições, incluindo sites bloqueados na região em que nos encontramos ou num determinado país. Velocidade de conexão rápida: Com uma ampla rede de servidores otimizados da Ivacy VPN, vamos poder navegar na Internet com velocidade de conexão ultra-rápida, sem atrasos ou interrupções.

Com uma ampla rede de servidores otimizados da Ivacy VPN, vamos poder navegar na Internet com velocidade de conexão ultra-rápida, sem atrasos ou interrupções. Acesso global: A Ivacy VPN oferece mais de 100 locais de servidor em todo o mundo, permitindo que você se conecte a qualquer servidor em qualquer lugar do mundo.

A Ivacy VPN oferece mais de 100 locais de servidor em todo o mundo, permitindo que você se conecte a qualquer servidor em qualquer lugar do mundo. Compatibilidade com vários dispositivos: A Ivacy VPN é compatível com Windows, macOS, iOS, Android, Linux, Smart TV, roteadores e muito mais.

Conclusão

Em resumo, a Ivacy VPN é uma excelente solução para quem procura privacidade e segurança online a preços acessíveis. Com sua criptografia de nível militar, protocolos de segurança avançados, velocidade de conexão ultra-rápida e ampla gama de serviços, a Ivacy VPN é uma das melhores VPNs do mercado. Com preços a partir de apenas US$1,99 por mês, a Ivacy VPN oferece uma solução acessível para todos os usuários que buscam privacidade e segurança online.

No fundo, a Ivacy VPN depressa se tornou num serviço popular e fiável, que oferece muitos recursos úteis aos seus utilizadores, mas é importante avaliar suas necessidades e escolher uma VPN que atenda às suas necessidades específicas, como é aqui o caso.