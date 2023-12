Há 20 anos, este computador era o mais potente do mundo. Agora, qualquer RTX 4090 é melhor

Em 2004, a IBM reinava o mundo da supercomputação. O seu supercomputador BlueGene/L tinha 32.768 processadores PowerPC 440 de 700 MHz e 16 TB de memória. 20 anos depois, uma única NVIDIA GeForce RTX 4090 é mais potente do que esse supercomputador.

O BlueGene/L dominava a lista TOP500.org em que se avalia a potência destas máquinas. Em termos de desempenho bruto, este supercomputador tinha um desempenho de 70,72 TFLOPS na altura, mas a própria NVIDIA deixou claro no lançamento da sua RTX 4090 que estas placas gráficas tinham um desempenho de 83 TFLOPS.

o suporte de ponto flutuante de 8 bits (FP8) é uma das grandes vantagens das GPUs das séries RTX 40 e H100. Essa capacidade torna possível carregar dados para multiplicação de matrizes duas vezes mais rápido, o que é crucial no espaço da IA.

Observou Tim Dettmers, especialista em deep learning, numa análise.

RTX 4090 foi a primeira GPU do mundo a atingir 100 TFLOPS

Além disso, quatro RTX 4090 com suporte FP8 também rivalizam com o supercomputador mais potente de 2009. E isto sem ter de apertar o parafuso à RTX 4090: em novembro de 2022, foi precisamente isso que fizeram na Wccftech e tornaram a RTX 4090 a primeira placa gráfica do mundo a atingir 100 TFLOPS.

Essa comparação é real nesse poder de computação bruto, mas também é verdade que nesse e noutros supercomputadores foram realizados cálculos de dinâmica molecular ou modelação meteorológica que implicam ter mecanismos especiais de comunicação entre processadores ou transferência de dados, algo para o qual as GPUs de hoje, embora excelentes, não são tão otimizadas.

De facto, o supercomputador da IBM tinha uma vantagem fundamental: a memória. A RTX 4090 tinha 24GB de memória GDDR6X, enquanto a máquina da IBM tinha 16TB de memória, o que dava muita liberdade quando se trabalhava com modelos climáticos complexos ou investigação de fusão nuclear, por exemplo. As RTX 4090 são prodigiosas nos jogos e até para executar modelos de IA generativos.

Leia também: