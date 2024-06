Família pede à NASA 74 mil euros por objeto espacial que atingiu a sua casa

Há uns anos, o Pplware publicou um artigo que "previa" este tipo de acontecimento, que começa a ser cada vez mais frequente. Lembra-se do "O que deve fazer se cair no seu quintal um pedaço de um satélite ou lixo espacial?". Bom, a verdade é quer há um casal da Florida. EUA, que reclama da NASA cerca de 80 mil dólares, algo como 74 mil euros, por danos causados por um objeto espacial na sua habitação. E se fosse na sua casa?

Não olhem para cima... pode cair qualquer coisa do espaço

Não é nada que não saibamos que cada vez acontecerá mais vezes. Gravitam sobre as nossas cabeças tanto lixo que, admira, não termos estes problemas mais vezes atualmente. Por exemplo, indo um pouco ao âmago dos números, segundo a NASA, ESA e outras agências espciais, existem atualmente cerca de 34.000 objetos maiores que 10 cm. Mas não é tudo.

As fontes referem que objetos entre 1 cm e 10 cm são mais de 900.000. E objetos menores que 1 cm... bom, estas são contas mais complicadas, mas estima-se que existam mais de 128 milhões de partículas.

74 mil euros... será muito ou pouco?

Uma família norte-americana está a reclamar mais de 80.000 dólares (cerca de 74 mil euros) à NASA devido a um pequeno pedaço de lixo espacial que caiu do espaço e atravessou o telhado da sua casa na Flórida, informou um escritório de advogados na sexta-feira.

O problema do lixo espacial tem vindo a crescer juntamente com o aumento do tráfego espacial e a resposta da NASA poderá constituir um precedente para a forma como serão tratadas futuras reclamações, afirmou a firma de advogados Cranfill Sumner num comunicado.

No dia 8 de março, um objeto de 700 gramas atingiu a casa de Alejandro Otero em Naples, na Florida, provocando um buraco no telhado. A NASA confirmou mais tarde que se tratava de um fragmento de uma plataforma de carregamento de baterias usada que tinha sido libertada da Estação Espacial Internacional como detritos em 2021.

Em vez de se desintegrar completamente antes de cair na Terra, parte dela permaneceu intacta ao reentrar na atmosfera, disse a agência espacial dos EUA.

O filho de Otero estava na casa no momento do impacto, segundo o escritório de advocacia, que disse que a NASA tem seis meses para responder à sua reclamação.

Os meus clientes procuram uma compensação adequada que tenha em conta o stress e o impacto que este incidente teve nas suas vidas.

Disse a advogada Mica Nguyen Worthy.

Estão gratos por ninguém ter sofrido lesões físicas, mas uma situação de "quase acidente" como esta poderia ter sido catastrófica. Poderia ter havido ferimentos graves ou um incidente fatal".

A NASA ainda estará a avaliar a situação, mas, como temos visto, a probabiliade destes acontecimentos está a aumentar. Para termos só um número, para memória fura, e de acordo com um levantamento da empresa de observação espacial Privateer, existem atualmente cerca de 160 milhões de detritos espaciais a orbitar o planeta Terra.