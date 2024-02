Airbus mais perto dos voos movidos a hidrogénio: ZEROe arranca com sucesso

Há empresas do setor dos transportes que, pela vontade de descarbonização, se associam ao hidrogénio, focando-se no seu desenvolvimento, no sentido de o tornar viável. Agora, a Airbus revelou estar mais perto dos voos movidos a hidrogénio, com o seu ZEROe a arrancar com sucesso.

Conforme recorda a própria, em 2020, a Airbus partilhou quatro conceitos de aeronaves movidas a hidrogénio. Três deles utilizavam motores de combustão a hidrogénio e motores híbridos para a propulsão, e o quarto era totalmente elétrico, utilizando células de combustível de hidrogénio e um sistema de propulsão a hélice.

Estas células de combustível funcionam, transformando o hidrogénio em eletricidade por via de uma reação química. O subproduto da reação é simplesmente H2O, resultando em emissões quase nulas.

De acordo com um comunicado da Airbus, o enorme potencial das células de combustível de hidrogénio para descarbonizar a aviação fez com que fosse uma das tecnologias-chave escolhidas para ser mais explorada no demonstrador ZEROe. Contudo, embora as células de combustível de hidrogénio já existissem no mercado quando o projeto começou, nenhuma fornecia a energia necessária para alimentar uma aeronave, mantendo um nível de peso aceitável.

Assim, em outubro de 2020, a Airbus criou a Aerostack, uma joint venture com a ElringKlinger, para desenvolver baterias de células de combustível de hidrogénio que estariam no centro do sistema de propulsão elétrica de uma aeronave ZEROe.

Foram realizados testes exaustivos do sistema de células de combustível em Ottobrunn, na Alemanha, a apenas 13 quilómetros de Munique, na E-Aircraft System House (EAS).

Segundo a Airbus, as suas instalações são o maior centro de testes de sistemas de propulsão e combustíveis alternativos da Europa, e é onde são testados os principais componentes do sistema de propulsão que alimentará as hélices do demonstrador.

Em junho de 2023, a Airbus anunciou o sucesso da campanha de testes do sistema de células de combustível de hidrogénio, que atingiu o seu nível de potência máxima de 1,2 megawatts.

Foi o teste mais potente alguma vez realizado na aviação com uma célula de combustível concebida para aeronaves de grande escala e preparou o terreno para a próxima grande etapa do projeto: integrar o sistema de propulsão completo com o motor elétrico.

No final de 2023, após ter concluído com êxito os testes do sistema de células de combustível a 1,2 megawatts, em junho, e do grupo motopropulsor a 1 megawatt, em outubro, os motores elétricos foram ligados com as células de combustível de hidrogénio pela primeira vez.

Foi um grande momento para nós, porque a arquitetura e os princípios de conceção do sistema são os mesmos que veremos na conceção final. O canal de potência completo foi executado a 1,2 megawatts, a potência que pretendemos testar no nosso demonstrador A380.

Disse Mathias Andriamisaina, diretor de testes e demonstrações do projeto ZEROe.

Por sua vez, Glenn Llewellyn, vice-presidente da ZEROe Aircraft na Airbus, partilhou que desde que revelaram um conceito de avião 100% alimentado por células de combustível de hidrogénio, há três anos, "cumprimos o nosso calendário inicial e fizemos enormes progressos".

O recente sucesso de ligar o sistema de cápsulas de ferro a 1,2 megawatts é um passo crucial para o nosso objetivo de colocar um avião movido a hidrogénio nos céus até 2035.

Os testes desta primeira versão da cápsula de ferro continuarão ao longo de 2024.

Uma vez concluídos, o próximo passo da equipa ZEROe será otimizar o tamanho, a massa e as qualificações do sistema de propulsão para cumprir as especificações de voo. As qualificações incluem as reações do sistema às vibrações, à humidade e à altitude, entre outros fatores.

Uma vez concluídas estas otimizações e testes, o sistema de propulsão a célula de combustível será instalado na plataforma multimodal de testes de voo ZEROe - o primeiro A380 alguma vez produzido pela Airbus, o MSN001. Seguir-se-ão os ensaios em terra dos sistemas, antes da fase crucial de os testar em voo, atualmente prevista para 2026.