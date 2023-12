É oficial! Entra em vigor a proibição de importação do Apple Watch nos EUA

A administração de Joe Biden, presidente dos EUA, recusou hoje, 26 de dezembro, vetar a decisão de um tribunal governamental de proibir as importações de Apple Watches com base numa queixa da empresa de tecnologia de monitorização médica Masimo.

A ordem da Comissão de Comércio Internacional dos EUA (ITC) entra hoje em vigor, contrariamente ao esperado, proibindo as importações e vendas de Apple Watches que usam tecnologia de violação de patente para ler os níveis de oxigénio no sangue. A Apple incluiu o recurso de oxímetro de pulso nos seus smartwatches a partir do seu modelo Série 6 em 2020.

A representante comercial dos EUA, Katherine Tai, decidiu não reverter a proibição após consultas cuidadosas, e a decisão da ITC tornou-se hoje definitiva, disse o escritório da representante comercial.

Apple pode recorrer da proibição

A empresa suspendeu as vendas de seus smartwatches Series 9 e Ultra 2 nos Estados Unidos desde a semana passada. A proibição não afeta o Apple Watch SE, um modelo menos dispendioso, que continuará a ser vendido. Os relógios vendidos anteriormente não serão afetados pela proibição.

A Masimo acusou a Apple de contratar os seus empregados, de roubar a sua tecnologia de oximetria de pulso e de a incorporar no popular Apple Watch. Um julgamento com júri sobre as alegações da Masimo no tribunal federal da Califórnia terminou com uma anulação do julgamento em maio.

A Apple processou separadamente a Masimo por violação de patentes no tribunal federal de Delaware e considerou as ações judiciais da Masimo uma "manobra para abrir caminho" para o seu próprio smartwatch concorrente.

Uma administração presidencial não vetou uma decisão da ITC desde 2013, quando a administração do presidente Barack Obama anulou uma proibição de importação de iPhones e iPads na disputa de patentes da empresa com a Samsung.

Em fevereiro, a administração Biden optou por não vetar uma proibição de importação separada dos Apple Watches com base numa queixa de violação de patentes da empresa de tecnologia médica AliveCor.

