Elon Musk e Yann LeCun trocam acusações e discutem as capacidades reais da IA

Elon Musk, diretor executivo do X e da Tesla, entre outras empresas, e Yann LeCun, responsável pela IA na Meta, participaram numa troca dialética no X sobre as capacidades reais da IA atualmente e o seu potencial a curto prazo.

Posições antagónicas no que diz respeito à IA

Musk prevê uma IA mais inteligente do que qualquer ser humano em 2024 e a humanidade no seu todo em 2029. LeCun lembra-lhe que nem sequer temos carros autónomos fiáveis, apesar de milhões de dados de treino. Um fogo cruzado de acusações que evidencia posições antagónicas sobre o estado da arte da IA.

A discussão não é apenas uma anedota entre egos. Reflete dois pontos de vista opostos sobre o ritmo do progresso da IA, os seus riscos e a responsabilidade de comunicar os seus avanços ao público em geral.

Musk tende a exagerar as suas capacidades e a alimentar o receio de uma IA vingativa. Recentemente, previu um cenário catastrófico para o emprego. LeCun, com um perfil de cientista de renome, apela à prudência e acredita que a IA a nível humano ainda está longe, ao mesmo tempo que critica o alarmismo. No passado, considerou a ameaça da IA para a humanidade "absurdamente ridícula".

Musk chegou ao ponto de alertar para uma pequena hipótese de a IA "aniquilar a humanidade". No passado, apelou a uma paragem de seis meses em todos os desenvolvimentos (coincidentemente, pouco antes de lançar o seu próprio projeto).

LeCun insiste no exemplo do automóvel: se Musk tivesse razão, teríamos sistemas de IA capazes de aprender a conduzir um carro em 20 horas de prática, como um adolescente. Não é esse o caso.

Não é a primeira vez que os dois entram em conflito

Musk tem um passado bem conhecido. LeCun, que tem um perfil mais académico e científico, mas que nunca foge de um confronto direto, foi no passado um crítico da OpenAI. Musk foi um dos fundadores da OpenAI.

Há anos que Musk "proclama" a chegada iminente dos robotáxis autónomos da Tesla, mas os prazos foram sendo adiados. Agora, acaba de angariar 6 mil milhões de dólares para a xAI, a sua nova empresa de IA. Para recrutar talentos, apelou a cientistas empenhados em "compreender o universo" e "na busca da verdade, independentemente do politicamente correto".

LeCun respondeu: "Junta-te à xAI se aguentas um chefe que diz que vais resolver a IA num ano, que o teu trabalho vai matar toda a gente, que procura a verdade mas espalha teorias da conspiração na sua rede social...”.

E Musk acusou-o de estar a "soft". Apesar dos mais de 80 artigos que publicou desde 2022 - "Esforça-te mais", disse ele.

Musk tem um historial de promessas não cumpridas em matéria de IA, mas também um historial inegável com empresas como a Tesla e a SpaceX, às quais quer agora começar a acrescentar a Neuralink. Ao mesmo tempo, tem uma longa lista de explosões e teorias da conspiração.

Por outro lado, LeCun é um cientista na vanguarda da IA, o que lhe confere autoridade e realismo sobre os atuais limites da IA que Musk não tem. No entanto, os últimos cinco anos foram um salto tão grande na IA que quase todas as possibilidades a médio prazo parecem viáveis.

