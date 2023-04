Enganar o reconhecimento facial com tricô! (vídeo)

O reconhecimento facial está presente já um pouco por todo o mundo. Esqueça a privacidade, a sua cara vai andar por todas as bases de dados. Uma jovem teve uma ideia para tentar driblar os sistemas de reconhecimento facial. Basicamente recorreu ao tricô e às "fragilidades" da competência da máquina.

A tua camisola é a tua cara

As malhas podem protegê-lo do frio do inverno. No entanto, podem ser mais que isso. Imagine que a sua camisola tem o poder de o manter a salvo dos olhos curiosos do Big Brother? Uma jovem se bem pensou, melhor executou. Ottilia Westerlund decidiu pôr à prova os seus dotes de tricô e fabricou uma camisola anti-vigilância.

Segundo a autora desta peça de vestuário, "o fio é um material programável" que pode conter FOR loops e outros conceitos de programação semelhantes transmitidos como padrões de tricô. No vídeo iremos perceber como esta jovem também explora a história do tricô em espionagem utilizando esteganografia embutida em meias e outras malhas para passar a inteligência de forma discreta. Isto levou à restrição da expedição de artigos de malha feitos à mão na Segunda Guerra Mundial pelo governo do Reino Unido.

Nos tempos modernos, Westerlund pegou no padrão Hyperface desenvolvido por Adam Harvey e transformou-o num padrão de tricô.

Concebido para contornar a deteção por sistemas de deteção facial baseados em Viola-Jones, o padrão apresenta um sistema de visão por computador com um número de "rostos" para o distrair de rostos humanos cobertos por uma imagem.

Tricô para combater reconhecimento facial

Segundo refere esta investigadora, o sistema de padrão numa camisola de malha consegue confundir certos sistemas de deteção facial, digamos que os mais usuais. Contudo, este padrão não tem êxito contra os sistemas de deteção facial baseados em redes neuronais cada vez mais prevalecentes nas nossas atividades quotidianas.

O padrão do tricô está disponível para quem quiser experimentar. Claro, é preciso ter... mãos de fada, tendo em conta que tricotar este padrão é um pouco difícil de implementar.