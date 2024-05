Este site dá-lhe os melhores preços de voos – e as companhias já tentaram processá-lo por isso

Se viajar está na sua lista de atividades prediletas e se "no poupar é que está o ganho", caro leitor, precisa de conhecer este site e, mais do que isso, explorá-lo, para que não lhe escapem as melhores oportunidades. Se já conhecia, gabamos-lhe a sorte!

Hoje, apesar da oferta alargada de voos e dos preços mais democráticos, a verdade é que marcar uma viagem de avião pode ser quase um jogo entre os clientes e as companhias aéreas, tais são as "ratoeiras" para que se gaste mais um bocadinho naquele lugar à janela ou noutra mordomia qualquer que, afinal, não estava incluída no bilhete.

À medida que as viagens se tornam acessíveis a mais pessoas, mais abertos estão os olhos destas, atentas às coisas que as empresas preferem manter em segredo. Este site que mostramos em seguida é exatamente isso: um segredo bem guardado que ficou acessível a todos há alguns anos - "para mal dos pecados" das companhias aéreas.

Skiplagged for the win

Chama-se Skiplagged e promete facilitar a procura dos viajantes pelos melhores preços de voos, bem como de hotéis. Conforme partilhado no site, esta plataforma quer "permitir que os consumidores usem o seu poder de compra como quiserem", existindo apenas para "encontrar os melhores preços".

De forma simples, o skiplagging é uma estratégia por via da qual o passageiro desembarca na escala, em vez de desembarcar no destino previsto no bilhete, deixando o lugar do(s) voo(s) seguinte(s) vazio(s), com o objetivo de poupar dinheiro.

Exemplificando, no site é partilhado que um viajante que quer ir para San Francisco a partir de Nova Iorque reservaria um voo com escala no destino que pretende, ou seja, compraria uma viagem NYC - San Fran - Seattle, terminando a sua viagem na escala, em San Francisco. Isto resulta, conforme estimado, numa poupança de até 80%, com o Skiplagged.

A margem de poupança existe, pois as companhias aéreas cobram valores mais altos por voos sem escalas. De ressalvar, ainda, que viagens mais longas poderão beneficiar de poupanças maiores.

Companhias aéreas tentaram processar o Skiplagged, alegando ser ilegal

Em 2014, Aktarer Zaman foi processado pela United Airlines e pela Orbitz, por fundar o Skiplagged, no ano anterior. Por via da estratégia hidden city, conforme vimos em cima, a plataforma permite que o viajante reserve bilhetes de viagens com escala naquele que é o seu destino real.

Na altura, o responsável pelo site alegou que não havia nada de ilegal com a plataforma, contrariamente ao defendido pelas companhias aéreas, dizendo que não considerava "ético que as grandes empresas suprimam esse conhecimento que é publicamente acessível" aos consumidores.