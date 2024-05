Duas linguagens de programação dos anos 50 continuam entre as mais populares do mundo

O mundo da programação está em constante evolução, pelo que manter-se a par das últimas alterações é uma prioridade para muitos profissionais. Agora, uma recente atualização veio com uma surpresa para a comunidade de programadores, com duas linguagens dos anos 50 a aparecer no top 20...

FORTRAN e COBOL de novo na moda

Saber quais são as linguagens mais populares pode ajudar a compreender as tendências do setor da programação, bem como a prever oportunidades de carreira.

Um dos recursos mais proeminentes a este respeito é o TIOBE Index. Dentro desse ranking, que é renovado todos os meses, é muito comum encontrar linguagens como Python, C e Java entre as primeiras posições. No entanto, a última atualização veio com uma surpresa.

Os lendários Fortran e COBOL apareceram no top 20 de maio de 2024. Trata-se de um verdadeiro feito para ferramentas que surgiram na década de 1950. Sabe-se que estas linguagens são fundamentais para muitas indústrias, mas não se esperava este crescimento.

Python, C e C++ no topo da lista de linguagens de programação

No topo da classificação da TIOBE está o Python, seguido de C e C++. O Fortran, lançado em 1956 para o IBM 704, surge em 10º lugar e o COBOL, de 1960, em 20º. Mas porque é que estas linguagens continuam a ser tão relevantes quase 70 anos após o seu lançamento inicial?

Paul Jansen, diretor executivo da TIOBE Software, salienta que a "ressurreição" do Fortran está principalmente relacionada com a importância da computação numérica. A linguagem desenvolvida pela IBM tem uma série de características que são bastante superiores às opções mais modernas, como a sua maturidade e a sua natureza gratuita.

Alternativas como o MATLAB, explica, são muito fáceis de utilizar para a computação numérica, mas o seu licenciamento é demasiado caro. Julia, por outro lado, é uma alternativa promissora, mas ainda precisa de tempo para se estabelecer. O Fortran é um recurso fundamental para a investigação científica.

O COBOL, o outro grande protagonista da classificação, tornou-se uma linguagem de programação essencial para setores como o bancário e os cuidados de saúde. Os especialistas em COBOL são, de facto, procurados por muitas empresas que dependem destes sistemas e precisam de pessoas capazes de os apoiar.

