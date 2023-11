Tesla vence julgamento do acidente mortal por suposta culpa do Autopilot

Um júri deu à Tesla outra vitória depois de ficar do lado da fabricante de elétricos no julgamento do acidente que, supostamente por culpa do Autopilot, levou a uma morte.

O caso, que estava a ser julgado no Tribunal Superior da Califórnia, foi apresentado por dois passageiros que sobreviveram a um acidente em 2019 e alegaram que a Tesla sabia que o seu produto tinha defeitos. Os dois sobreviventes pediram 400 milhões de dólares em danos pela perda da vida do motorista, lesões físicas e angústia mental.

A Tesla argumentou que o acidente, que resultou na morte do motorista Micah Lee, foi resultado de erro humano - a mesma postura que assumiu noutros processos judiciais do Autopilot.

A Tesla já venceu outros processos

A gigante já venceu vários processos deste tipo, incluindo um onde o júri não concedeu danos à residente de Los Angeles Justine Hsu, que processou a Tesla em 2020 alegando negligência, fraude e quebra de contrato.

Além desse, existe um outro processo por homicídio que foi movido pela família de Walter Huang, um engenheiro da Apple que morreu depois do seu Tesla Model X com Autopilot ativado bater enquanto circulava numa autoestrada.

O Departamento de Transportes do Estado da Califórnia também é citado no processo. Essa ação por homicídio, movida no Tribunal Superior da Califórnia, alega que erros do Autopilot da Tesla causaram o acidente que matou Huang em 23 de março de 2018. Espera-se que um julgamento com júri comece no próximo ano.

Além do Autopilot, o Full Self-Driving

A Tesla também está a enfrentar os reguladores federais e estaduais, todos eles relacionados com o Autopilot e a sua versão atualizada, conhecida como Full Self-Driving.

Os veículos da Tesla vêm de série com o Autopilot. Por uma atualização de 3800€, os proprietários podem adquirir o Autopilot Aperfeiçoado, que tem várias outras funcionalidades, incluindo um sistema de orientação ativo.

Por mais 7500€, os proprietários podem comprar a "Capacidade de condução autónoma total", ou FSD - uma funcionalidade que o CEO, Elon Musk, prometeu durante anos.

Os veículos da Tesla não são autónomos. Em vez disso, o FSD inclui uma série de funcionalidades de condução automatizada que continuam a exigir que o condutor esteja sempre pronto a assumir o controlo.

Mas afinal em casos extremos, que envolvam mortes, por exemplo, de quem é a culpa?

Leia também...