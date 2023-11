A Google parece estar a apostar em Portugal para trazer as novidades que desenvolveu ao longo dos anos. Depois de vermos chegar os Pixel, o Google Watch e os seus Pixel Bud, a gigante das pesquisas tem uma novidade. A deteção de acidentes do Android, o Car Crash Detection, chegou também a Portugal.

Foram muitos os anos em que a Google teve uma presença muito tímida em Portugal. Os produtos presentes no nosso território eram escassos e mesmo ao nível do software estávamos muito longe do que outros países tinham acesso.

Este ano isso mudou e não foi apenas ao nível do hardware. É certo que temos acesso a todo o ecossistema Pixel, mas há muito mais a chegar em outras áreas. A prova disso chega agora com o Car Crash Detection, o sistema de deteção de acidentes do Android.

The Pixel's car crash detection feature is now available in 5 new countries, including Austria, Belgium, India, Portugal, and Switzerland.



Google updated its support page to include these countries sometime this month, and several users from India told me they're now able to… pic.twitter.com/F1nsbz6SEk