Com a One UI 6 a ser distribuída para os primeiros smartphones da Samsung, começam a conhecer-se alguns detalhes e novidades. Um dos mais relevantes é o Auto Blocker que surge para proteger os smartphones da marca e garantir a segurança dos utilizadores.

Como é normal, a Samsung não se limitou a criar uma versão ajustada do Android 14 da Google. A empresa ajustou esta versão e adicionou-lhe algumas novidades para tornar este sistema ainda melhor e adaptado ao que os utilizadores necessitam e querem.

Uma das novidades é o Auto Blocker, que a Samsung adicionou à One UI 6. Este recurso opcional protege qualquer dispositivo Galaxy contra uma variedade de riscos de segurança. A sua forma de atuar depende da defesa que é necessária e que os utilizadores podem necessitar.

Se for ativado, o Auto Blocker pode proteger os dispositivos Samsung contra o sideload (instalação de apps de uma fonte não autorizada). Este vai também bloqueará apps de lojas não autorizadas. Importa destacar que estes recursos necessitam de ser ativados de forma específica.

O Auto Blocker também aplicará verificações de segurança de apps, detetando malware potencial e evitando comandos prejudiciais nos smartphones. Também protegerá contra instalações prejudiciais por USB, em especial é importante se estiver a ser usado um cabo USB público para carregar.

O Auto Blocker traz uma atualização para o Message Guard, o serviço que mitiga ataques Zero Click ou mensagens diretas de imagem com código malicioso. O Auto Blocker vem como parte de One UI 6 e os utilizadores devem procurar esta nova opção nas Configurações para a ativar.

Com esta adição, a Samsung quer garantir ainda mais a segurança dos smartphones e dos dados dos utilizadores. É algo que vai blindar os equipamentos e assim impedir que elementos externos possam trazer problemas de segurança e de outros tipos. Resta agora à Samsung lançar a One UI 6 a ainda mais dispositivos.