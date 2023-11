Com o Android 14 lançado, os utilizadores estão agora lentamente a conhecer tudo o que a Google preparou. Esta versão foca-se várias áreas e a gigante das pesquisas revelou muito do que preparou. Ainda assim, há algumas alterações que ficaram escondidas e só agora são descobertas.

Não é anormal a Google limpar, alterar ou remover algumas das funcionalidades do Android a cada nova atualização. São alterações que se tornam necessárias ou por não serem usadas, ou porque simplesmente deixam de fazer sentido neste sistema operativo.

É isso que está agora a ser revelado por alguns utilizadores. Esta é uma mudança simples, mas que muitos nem sequer notaram que desapareceu. Está centrada nas notificações, que podiam ser vistas em mais que um local.

Como podem verificar, estas notificações não estavam apenas na área dedicada do Android e podiam ser vistas com o pressionar longo em cima do ícone de cada app. Apesar de muitos não usarem, ou nem sequer saberem, esta era mais uma forma rápida de aceder às notificações.

Com o Android 14 isso desaparece e a Google simplesmente removeu essa possibilidade. Agora, e como vão poder confirmar, ao carregar de forma longa nos ícones de cada app, estas apenas apresentam os atalhos rápidos de cada uma delas. Ainda assim, o marcador de notificações continua presente.

Apesar de só agora ser notada, aparentemente esta mudança terá acontecido já nas versões beta do Android 14 esta decisão fora tomada e aplicada. Também na altura parece ter passado despercebida e só agora os utilizadores começaram a falar nela, ainda que sem grande impacto.

A Google nunca justificou esta mudança, mas certamente que terá dados para concluir que não deveria ser usada o suficiente para a manter ativa e a funcionar. Esta decisão é mais uma das muitas que a gigante das pesquisas teve de tomar ao abordar o desenvolvimento do Android 14.