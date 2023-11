O mercado dos browsers para o Windows tem estado muito ativo, com todas as propostas a procurarem trazer novas funcionalidades e opções. No meio de tanta oferta, surge agora mais uma, com provas dadas noutras plataformas. Falamos do Samsung Internet que chegou ao Windows e quer chamar a si muitos utilizadores.

O Samsung Internet é uma das propostas mais conhecidas do universo Android. Este é o browser que acompanha sempre os smartphones da marca e que tem uma legião de fãs, que aposta nesta proposta para navegar na Internet e manterem-se sempre sincronizado com todos os dispositivos.

Ainda que esteja apenas disponível no Android, muitos pediam que desse o salto e passa-se também para o Windows e outras plataformas. Esse momento parece ter acontecido agora, com a descoberta deste browser na loja de apps da Microsoft, pronto a ser usado.

Este é mais um browser baseado no Chromium que promete ser o mais rápido e consumir o mínimo de recursos. Com uma interface já conhecida, fruto da sua origem, o Samsung Internet quer chamar a si todos os utilizadores do Android. Os argumentos apresentados são lógicos e rápidos de aproveitar.

Falamos da sincronização dos dados com a versão Android, garantindo a passagem entre plataformas de forma transparente. Esta usa a conta Samsung do utilizador e oferece já muitas capacidades, como o histórico de navegação, favoritos, páginas salvas e separadores abertos.

Há ainda algumas funcionalidades a serem preparadas, como a sincronização de passwords e outras, que devem chegar em breve. Quanto às funcionalidades, este browser oferece a navegação anónima, a importação de dados e muitas mais que são básicas.

Será interessante ver como os utilizadores dos smartphones e tablets Samsung vão reagir a esta novidade. Agora têm mais uma forma de conseguir garantir uma mudança de plataforma, usando o mesmo browser e assim mantendo toda a navegação sincronizada e pronta a usar também no Windows.