A Google já tinha alertado para o que prepara para o primeiro dia de dezembro. Nessa data, a gigante das pesquisas iniciará um processo de limpeza nos seus serviços e irá eliminar todas as contas que estiverem inativas há alguns anos. É por isso importante garantir que a sua conta não está esquecida.

Foi em abril deste ano que a Google anunciou que pretendia remover dos seus serviços as contas inativas. Estas consomem recursos que a gigante das pesquisas pode poupar e dirigir para outras áreas. Assim, este é um processo que terá início já no dia 1 de dezembro.

Claro que não será um processo imediato e as contas não vão ser todas eliminadas nesta data. A Google pretende fazê-lo de forma faseada e irá começar com as contas criadas e nunca foram usadas pelos utilizadores.

A gigante das buscas afirma que se reserva no direito de excluir dados se estiver inativo nesse produto há pelo menos dois anos. Esta é uma política que remonta a 2020. No entanto, as contas com vídeos do YouTube não serão excluídas, nem as contas com assinaturas ativas associadas a eles.

Para manter a sua conta Google, basta usá-la de forma regular. Só necessita fazer uma autenticação e usar qualquer um dos serviços da gigante das pesquisas. Abaixo tem exemplos de ações que pode tomar para mudar a sua conta Google para o estado de ativa:

Ler um e-mail no Gmail

Usar o Google Drive

Assistir um vídeo do YouTube

Usar a Pesquisa da Google

Usar o login da Google para fazer autenticação num serviço de terceiros

Deve também ter em consideração que esta política da Google aplica-se apenas às contas pessoais. Contas de organizações, como escolas ou empresas, não são afetadas por esta política. Ainda assim, quem quiser manter a sua conta ativa tem mesmo de a usar, algo simples, que pode e deve fazer periodicamente.