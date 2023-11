A DXOMARK está apostada em diversificar os testes que realiza e tem optado por avaliar máquinas como portáteis. A mais recente a ser avaliada foi um potencial clássico que chegou há pouco ap mercado. Falamos do MacBook Pro 14 com o M3 Pro da Apple, que bateu toda a concorrência e assumiu o topo desta lista.

A DXOMARK avaliou o novo Apple MacBook Pro 14

Quando revelou os novos SoCs M3 a Apple resolveu aplicá-los em novos porteis e assim renovar a sua linha MacBook Pro, com propostas de 14 e 16 polegadas. Estes receberam os diversos modelos dos processadores da empresa de Cupertino.

É um destes portáteis da Apple que foi agora analisado pela DXOMARK, para avaliar a sua prestação e comprar com o que o mercado oferece. Os resultados surgiram agora e mostram que o MacBook Pro 14 com o M3 Pro está no topo da lista e bateu toda a concorrência.

Os pontos positivos desta proposta com o SoC M3 Pro

Tal como acontece nos smartphones, também nos portáteis a DXOMARK tem uma lista de testes a serem realizados e com um padrão de pontuação definido. No caso do Apple MacBook Pro 14 com o M3 Pro estes resultados atingiram novos máximos e este portátil destacou-se em várias áreas-chave.

Como pontos positivos do Apple MacBook Pro 14 com o M3 Pro a DXOMARK aponta que nas videochamadas, a câmara oferece um ótimo nível de detalhe na maioria das condições, com ótimo controle de ruído visual em cenas bem expostas. Destaca-se ainda a captura de áudio, que apresenta um bom equilíbrio de tons durante videochamadas, a excelente reprodução de vozes, realistas e inteligíveis e a melhor renderização de vídeo HDR da categoria com ampla gama, EOTF preciso e pico de brilho muito alto.

Há ainda a refletância de ecrã bem gerida, o equilíbrio tonal fiel e muito agradável para música e vídeo e uma excelente dinâmica com impactos nítidos e precisos e forte impacto em música e áudio de vídeo. Por fim, destaca-se a boa renderização espacial de áudio, com stereo amplo e boa reprodução de distância.

Nem tudo é perfeito nesta nova proposta da Apple

No campo oposto temos como pontos menos positivos a renderização ocasional de cores não naturais em alguns cenários e em chamadas de vídeo, a captura de áudio somente mono prejudica a inteligibilidade em situações de chamadas de voz com capacidade estéreo. Há ainda problemas de manuseio duplex, com vozes prejudicadas pelo gating.

Segundo a DXOMARK, o Apple MacBook Pro 14 com o M3 Pro teve um desempenho exemplar nos testes, obtendo as melhores pontuações em diversas categorias entre todos os dispositivos testados até ao momento. Nas videochamadas, a câmera do MacBook Pro forneceu um ótimo nível de detalhe na maioria das condições e um ótimo controlo de ruído visual em cenas bem expostas. A captura de áudio apresentou bom equilíbrio tonal nas chamadas, além de vozes quentes, realistas e inteligíveis na reprodução.

Este portátil da Apple é uma escolha versátil para videoconferência e entretenimento pessoal. Consegue isso graças à sua melhor renderização de vídeo HDR com ampla gama, EOTF preciso e pico de brilho muito alto, com a excelente dinâmica de áudio e equilíbrio tonal muito agradável na música e vídeo.