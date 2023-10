Em outubro de 2016, a Apple lançou uma atualização dos seus computadores MacBooks e trouxe uma novidade, a Touch Bar. No início ainda se deu o benefício da dúvida a esta área que prometia ser importante e indispensável ao ponto de equipar os computadores mais "Pro" da empresa. No entanto, depressa se percebeu a inutilidade desta grande inovação da gigante de Cupertino. O tempo passou, a barra foi sendo esquecida e ontem o que restava dessa ferramenta desapareceu.

Uma ferramenta que não deixa saudade no MacBook Pro

Uma das principais novidades apresentadas no evento da Apple do dia 27 de outubro de 2016 foi a inclusão no MacBook Pro da Touch Bar. Apareceu assim um pequeno ecrã OLED, na parte superior do teclado, que poderia ser personalizado consoante a aplicação que estivéssemos a utilizar.

O pequeno ecrã era fabricado com tecnologia OLED, possuindo uma resolução de 2170 x 60 pixeis e um ângulo de visão de 45º.

Esta barra estava dividida em 3 partes distintas responsáveis por diferentes tipos de atalhos. A primeira, chamada "System button", era uma área de 128 pixeis onde eram apresentadas constantemente as teclas Escape, OK e Cancel. A segunda, intitulada "Botões de Aplicações", tinha uma dimensão mínima de 1370 pixeis e era a zona de apresentação de diferentes funções e atalhos das aplicações em uso. Por último, a "Control Strip", que era uma área com um máximo de 608 pixeis, com os atalhos de controlo de volume e brilho.

Do lado direito do "Control Strip", já fora da Touch Bar, podemos encontrar o Touch ID, que permite desbloquear o Mac com uma simples leitura de impressão digital.

Esta barra era especial, de tal forma que a Apple desenvolveu o processador T1, um novo chip ARM desenhado pela Apple e fabricado pela TSMC, criado para assegurar o funcionamento da Touch Bar.

Touch Bar morreu

A Apple anunciou a sua nova linha de MacBook Pro durante o evento "Scary Fast", com versões M3 do MacBook Pro de 14 e 16 polegadas, e uma nova cor, o Preto sideral. No entanto, falamos da Touch Bar no passado, porque houve um modelo que ficou de fora das novidades: o MacBook Pro de 13 polegadas - se tentar comprar um no site Apple.com, já não o encontrará. Exatamente isso, o portátil com a Touch Bar desapareceu!

A Apple não anunciou oficialmente que o Pro de 13 polegadas iria ser retirado, mas parece que foi. Não apenas saiu da loja, como as especificações foram movidas de "Portáteis atuais" para "Mais portáteis" na página Comparar modelos de Mac.

Preenchendo a sua posição na linha, está o MacBook Pro de 14 polegadas, que agora custa 2049 euros, mas tem um chip M3. Este preço é um pouco mais caro do que os 1629 euros, valor de venda do modelo de 13 polegadas. Contudo, convém perceber que esta diferença, de cerca de 400 euros, está em extras – o dobro do armazenamento, um ecrã HDR ProMotion, HDMI, slot SDXC e um design mais recente.

Infelizmente, para comprar o mais barato dos MacBook Pro terá de desembolsar 2049 euros e não terá disponível a tal nova cor Preto sideral. Esta só está disponível para os modelos M3 Pro e M3 Max. O MacBook Pro M3 de 14 polegadas ainda vem em Cinzento sideral e Prateado.