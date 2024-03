Porque é que não deve colocar uma capa no seu MacBook?

A maioria das pessoas que compra um iPhone quer protegê-lo com uma capa o mais rapidamente possível, algo que a Apple recomenda há mais de uma década. Mas será igual com os MacBooks? Será uma boa prática proteger o seu portátil com uma capa?

Recentemente, o uso de capas foi transferido para os MacBooks, com os utilizadores a colocarem capas de plástico para proteger o seu investimento. Mas isto pode estar a fazer mais mal do que bem, uma vez que o design em forma de concha de um MacBook pode ser danificado por uma capa mal concebida ou mal colocada.

Ao contrário dos iPhones, os MacBooks têm uma dobradiça que permite que estes abram e fechem, e as capas podem aplicar uma tensão desnecessária na dobradiça de várias formas, sendo a primeira o excesso de peso. A Apple concebeu a dobradiça para suportar o peso da "tampa" do MacBook sem ter em conta o peso que uma capa pode acrescentar.

Pode não parecer significativo, mas a força extra para baixo na dobradiça pode ajudar a enfraquecer o mecanismo ao longo dos anos de utilização. E isso é só o começo. O segundo problema com estas capas são os seus mecanismos de fixação. Quase todas as capas têm patilhas que se encaixam no MacBook, mantendo-o firmemente no lugar. Mas estas patilhas podem impedir que a tampa feche corretamente, causando tensão constante na dobradiça em ângulos invulgares.

Em casos extremos, esta força pode mesmo dobrar a tampa. Existem fotografias de situações destas na Internet, em que os clientes reparam que a tampa do MacBook está ligeiramente dobrada com a capa, mas perfeitamente direita sem a capa. Se esta situação se mantiver durante muito tempo, a força exercida sobre a dobradiça e a tampa pode causar problemas eletrónicos internos.

Um artigo escrito por Mary King na CNET detalhou esta experiência. Ela disse que após dois anos de utilização de uma capa barata da Amazon, a dobradiça do seu MacBook começou a ficar solta e o ecrã inclinava-se gradualmente para trás sempre que ela o abria.

Proteger o seu MacBook com uma capa não é uma boa prática

Utilizadores do Reddit detalharam dobradiças tão fracas que as tampas dos seus MacBooks não conseguiam abrir-se sozinhas. Todos estes utilizadores tinham uma coisa em comum: tinham usado capas rígidas nos seus MacBooks durante anos, partindo do princípio de que isso protegeria o seu grande investimento em vez de o danificar. É importante mencionar que nem todas as capas são iguais. As opções mais caras vendidas nas lojas Apple têm muito menos probabilidades de causar problemas.

De facto, há utilizadores de MacBook na Internet que afirmam ter tido capas rígidas durante anos que nunca causaram quaisquer danos e que, na realidade, podem ter evitado danos provocados por quedas ou riscos.

No entanto, se quiser jogar pelo seguro, use uma "mala" para o MacBook em vez de uma capa rígida fixa, uma vez que proporciona uma boa proteção sem causar qualquer tensão na dobradiça ou na tampa do MacBook.

