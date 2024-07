Novo site da Apple promove o Apple Watch para crianças

É sabido que a Apple tem aumentado os serviços e funcionalidades dedicadas aos mais novos. O próprio sistema operativo está preparado desde há algum tempo para o Apple Watch ser "ajustado" às necessidades dos mais novos. Agora a Apple vai mais longe.

Apple quer mais crianças com o Apple Watch

A Apple está a incentivar os pais a comprar um Apple Watch celular para seus filhos com uma nova campanha "Apple Watch For Your Kids", que parece ser uma reformulação mais informativa do recurso Apple Watch Family Setup que existe desde 2020.

O sítio Web Apple Watch For Your Kids explica como funciona esta funcionalidade e quais são as vantagens. Um Apple Watch com telemóvel pode ser adicionado e gerido pelo iPhone de um adulto, proporcionando às crianças um dispositivo de pulso para chamadas telefónicas, mensagens de texto e localização.

A Apple apresenta o Modo Aulas, uma opção que restringe as notificações e as aplicações durante o horário escolar através do Não incomodar.

O horário escolar é definido pelos pais e adiciona um círculo amarelo visível a um Apple Watch para que os professores saibam que o dispositivo não pode ser utilizado durante as aulas.

A Apple também promove a durabilidade e a resistência à água do Apple Watch, bem como as opções de monitorização da atividade incorporadas, que incluem exercícios para crianças e prémios de atividade.

A nova funcionalidade Apple Watch For Your Kids está a ser promovida nas páginas do Apple Watch, mas a Apple ainda não atualizou o documento de apoio que orienta os pais na configuração.

Os requisitos para fornecer um Apple Watch a uma criança incluem um Series 4 ou posterior com GPS + Cellular e um plano de serviço móvel, um iPhone 6s ou posterior (para os pais), a configuração de um grupo de Partilha com a família e IDs Apple para os pais e para a criança.