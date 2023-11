Com facilidade hoje podemos digitalizar um documento, uma conta de supermercado, um recado preso na porta ou até uma informação mais detalhada através da câmara do nosso smartphone. Se tudo isso puder ser feito por uma aplicação que deixe logo em PDF e na pasta certa... melhor! E foi nisso que a Google pensou ao disponibilizar agora um scanner de documentos integrado no Google Drive.

O Google Drive traz o digitalizador de documentos, que acabou de ser redesenhado no Android, para o iPhone e iPad pela primeira vez.

Como posso utilizar esta ferramenta no Google Drive?

É fácil, antes de mais atualize a app Google Drive para a versão 4.2023.46227.

Para iniciar, procure o novo FAB (botão de ação flutuante) da câmara por cima do "mais" existente no canto inferior direito. Este botão abre um ecrã que pode efetuar a digitalização automaticamente, enquanto a captura manual também está disponível na parte inferior.

A câmara "ajuda-o a posicionar o documento para obter uma digitalização da mais alta qualidade", ao mesmo tempo que suporta fotografias consecutivas para documentos com várias páginas.

Toque na pré-visualização no canto inferior esquerdo para ajustar os limites (cortar), rodar e aplicar filtros, incluindo Cor, Escala de cinzentos, Preto e branco e Fotografia.

Depois de tocar em "Guardar", nalguns países, como nos EUA, a Google utilizará a aprendizagem automática para sugerir um título relevante. Para já, aqui em Portugal, apenas sugere a data e hora. Também num futuro próximo, a inteligência artificial da app irá reconhecer se se trata de um recibo e anexar a localização da loja. Além disso, é possível decidir onde armazenar o PDF antes de o carregar.

O scanner de documentos no Google Drive para iPhone e iPad está a ser implementado agora (versão 4.2023.46227) para "todos os clientes do Google Workspace e utilizadores com Contas Google pessoais".