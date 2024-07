Beta pública do watchOS 11: 5 novas funcionalidades que devem facilitar a sua vida

Temos visto um incremento interessante nos novos sistemas operativos dos dispositivos Apple. O Apple Watch tem sido agraciado com novidades que podem ser úteis na vida dos utilizadores. Agora com a versão beta pública disponível vamos destacar 5 funcionalidades que vale a pens experimentar.

watchOS 11 traz muitas novidades ao seu pulso

Não existem muitas dúvidas atualmente do valor que o Apple Watch traz à vida dos seus utilizadores. Para lá de ser um ótimo contador do tempo, é um guardião dos sinais vitais e uma ótima ferramenta para monitorizar as atividades mais lúdicas e desportivas.

O watchOS 11 beta público lançado na segunda-feira, 15 de julho, permite que os utilizadores que o vão testar possam explorar já muitas das novidades que só sairão em setembro para o público em geral.

Lembrem-se que, ao usar esta versão beta, estão a usar um sistema por finalizar, propenso a bugs. Portanto, façam cópias de segurança para salvaguardar algo que não querem perder. Dito isto, vamos às 5 novidades que queremos desde já destacar.

O watchOS 11 public beta é compatível com o Apple Watch Series 6 à 9, bem como com o Apple Watch Ultra e Ultra 2. O Apple Watch SE de segunda geração também está a receber o watchOS 11.

1. Nova aplicação de tradução

Uma nova aplicação de tradução, especificamente a aplicação Apple Translate, está a chegar ao watchOS 11. O Apple Translate, que estreou no iOS 14 há cerca de quatro anos, permite que os utilizadores falem um idioma antes de ser traduzido para outro.

Embora a aplicação Traduzir não seja nova no iPhone, o watchOS 11 marca a primeira vez que aparece num Apple Watch.

Como viajante frequente, isto é muito mais conveniente do que ter um telemóvel pesado na mão para ajudar a quebrar as barreiras linguísticas. Como esta app no pulso, facilmente podemos ter ajuda para traduzir línguas estrangeiras para nossa língua materna.

Para usar, basta procurar a aplicação Traduzir, toque no ícone de três pontos no canto superior esquerdo e selecione Idiomas descarregados.

Isto permitir-lhe-á escolher entre 20 idiomas para descarregar, obrigando-o a ser criterioso quanto aos idiomas que pretende adicionar à aplicação Traduzir. Depois é só falar para a aplicação e ela traduz!

2. Toque duplo para deslocação

Introduzido no Apple Watch Series 9, o Toque duplo permite-lhe juntar os dedos para atender chamadas, parar temporizadores, reproduzir e pausar música e muito mais.

Agora, com o WatchOS 11, pode utilizar o gesto de duplo toque para percorrer aplicações com várias páginas. Experimente-o com aplicações como Atividade, Música, Sinais Vitais, etc...

3. A monitorização do sono pode agora detetar sonecas

Antes do watchOS 11, o Apple Watch não registava aquelas sonecas diurnas. Agora, com o watchOS 11, pode detetar de forma inteligente e automática se está a dormir uma sesta e registar a duração (mesmo que o "modo de dormir" não esteja ativado).

Estas deteções são importantes para poder ter uma ideia mais exata do tempo que passa a descansar. Além disso, mostra igualmente a qualidade do seu sono e das sonecas que tira durante o dia.

Os dados captados passam a enriquecer as informações que pode agregar na aplicação Saúde.

4. Verificação de treino

A funcionalidade Verificação, introduzido pela primeira vez no iPhone, é a personificação do cenário "envia-me uma mensagem quando chegares a casa". Esta funcionalidade permite que um utilizador de confiança saiba quando chegou ao seu destino sem grande esforço da sua parte.

Agora, a Apple está a introduzir o Verificação de treino com o watchOS 11, que permite que outras pessoas o acompanhem enquanto está a fazer exercício. Se acontecer alguma coisa (por exemplo, se o seu ritmo cardíaco diminuir de forma anormal ou se a sua velocidade aumentar drasticamente), receberá uma mensagem no seu Apple Watch.

Se não responder, a pessoa de quem está a fazer o sistema Verificação será notificado.

Para aceder a esta opção, deslize o dedo para a direita depois de iniciar um exercício na aplicação Treino. Em seguida, desloque-se para baixo e toque em "Verificação".

5. Hora de início e informações sobre o seu lugar nos eventos

Digamos que comprou bilhetes para ver um jogo de futebol ou um espetáculo de música e os ingressos estão guardados na Apple Wallet. À medida que a hora do espetáculo se aproxima, aparece uma Atividade em direto na parte superior da Smart Stack (Pilha Inteligente), mostrando-lhe todos os detalhes importantes de que necessita diretamente do seu pulso, incluindo informações sobre os lugares e a hora de abertura do local.

Também pode obter atualizações sobre o paradeiro do seu transporte partilhado - e se o seu Uber já chegou. Veja aqui mais exemplos e como tudo funciona.

Estas são apenas algumas das muitas novidades. Temos mais, veja a nossa secção dedicada ao vestível mais popular do mercado dos smartwatches.