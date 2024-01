Windows 11 ganha mais uma integração única com o Android! Descubra a novidade

A Microsoft quer que os utilizadores do Windows 11 não abandonem o seu sistema, nem para consultarem o smartphone. Quer uma integração única com o Android, o que significa transpor para o seu sistema as notificações e muito mais. A última novidade traz uma integração maior, com acesso direto às fotografias captadas.

Não tem sido simples o processo de trazer o Android para o Windows 11. A Microsoft quer, ao mesmo tempo, colocar um sistema dentro do outro, como já acontece com o Linux, ao mesmo tempo que promove a interligação com os smartphones que usam este sistema operativo da Google para funcionar.

Se no primeiro caso tudo parece já funcionar, no segundo a Microsoft tem ainda algum trabalho pela frente. Assentava até agora na app Phone Link, que dependia ainda da versão a correr no Android. Isso muda com a última build do programa Insider do Windows 11, tanto na versão Dev como na Beta.

Do que alguns utilizadores começaram já a receber, nestas versões do Windows 11 passa a ser possível associar os smartphones Android de forma especial. Isso garante o acesso direto às fotografias e às imagens captadas do ecrã, para poderem ser editadas diretamente no sistema da Microsoft.

Ao fazer esta ligação, os utilizadores passam a ser notificados no Windows 11 sempre que uma nova imagem é criada. Esta notificação permite o acesso direto ao que o smartphone produziu e permite a sua edição, o colocar notas ou, no limite, interagir com o próprio sistema da Microsoft.

Como explicado antes, bastará fazer a ligação do smartphone ao Windows 11 e depois autorizar o seu acesso aos ficheiros. O mais interessante é que as imagens não precisam de ser transferidas para o PC para poderem ser editadas no sistema da Microsoft.

Para além desta novidade de peso, a Microsoft trouxe mais algumas novidades com esta nova build. Está a preparar novidades para o Windows 11 e que em breve vai lançar de forma alargada, melhorando ainda mais este sistema e o que oferece aos utilizadores.