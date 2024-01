A decisão da Google de criar os seus SoC para alimentar os smartphones Pixel foi um caminho que deu uma liberdade única à gigante das pesquisas. Assim tem o controlo total e cria as suas propostas únicas. Agora, a Google já começou a testar o Tensor G5, o seu SoC que chegará com o Pixel 10.

Google já começou a testar o Tensor G5

As mudanças que o Google quer fazer na nova geração dos Pixel são muito grandes e todas começam no seu SoC, o Tensor G5. Ao longo dos últimos anos, os smartphones da gigante das pesquisas ganharam uma posição respeitável no mercado e tornaram-se opções importantes. Isto acontece tanto na gama média como na gama alta, competindo até com os Galaxy S da Samsung.

Os novos rumores associados ao trabalho da Google no seu SoC mostram que esta terá terminado o desenvolvimento do seu processador. O interessante da informação revelada fala de um SoC desenvolvido fora dos canais normais. Isso indica que se trata do Tensor G5, embora não exista uma confirmação definitiva e que associe à possível novidade da Google.

A nível técnico, o Tensor G5 seria construído sob procura direta. Isto significa que é um chip totalmente customizado para o Google Pixel 10. Isso significa que deixaria para trás os modelos baseados no Exynos da Samsung e seguiria certamente um caminho semelhante ao da Apple com o seu Bionic.

Este SoC vai chegar com os novos Pixel 10

Por enquanto, é ainda muito cedo para haver detalhes sobre esta proposta e não há mais dados sobre o novo Tensor G5 da Google. O que está ainda para por chegar é o SoC Tensor G4, que se tornará o coração do futuro Pixel 9 que chegará em 2024. Será criado para substituir o Pixel 8 e 8 Pro no topo de linha dos smartphones da gigante das pesquisas.

A única coisa que se pode esperar é que surjam agora mais dados, uma vez que esta nova proposta começará a ser mais acessível. Muito provavelmente, nas próximas semanas os dados vão ganhar força e começar a surgir de forma mais firme e, portanto, muitos mais detalhes vão ser revelados sobre o novo SoC Tensor G5 que promete muito.

Com esta nova forma de criar as suas propostas, a Google assume o papel decisivo para as suas propostas. Ao desenhar os seus SoC garante todo o processo, controlando naturalmente o que está presente no Tensor G5 e adaptado-o ao que quer dar aos utilizadores nos seus smartphones.