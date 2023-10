A Google tem nos seus smartphones Pixel uma das melhores propostas no universo Android. Compete de forma igual com os concorrentes, e com o Pixel 8 Pro volta a mostrar isso mesmo. Este novo smartphone chegou a Portugal e quer mostrar como podemos ter o melhor, diretamente da Google. O Pplware já o testou e vamos assim conhecer o que tem para oferecer o Pixel 8 Pro e toda a IA que traz consigo.

Há muitos anos que se pedia que a Google chegasse a Portugal com os seus smartphones, buds e até com o Pixel Watch. A gigante das pesquisas resolveu agora apostar no nosso país e este passou a constar da lista onde podemos encontrar todas estas propostas.

Agora que está acessível, é hora de conhecermos de forma detalhada tudo o que temos disponível, desde o hardware até ao muito software que a responsável pelo Android tem para oferecer. Com este novo smartphone chega o Android 14, recheado de novidades que a marca desenvolveu no último ano.

Design apurado e inteligente no Pixel 8 Pro

Em primeiro lugar, ao olharmos para o Pixel 8 Pro, vemos claramente a inspiração nos modelos do ano anterior. Claro que a Google não se limitou a repetir a fórmula de sucesso e o modelo de 2023 tem as suas linhas mais apuradas, para ser mais apelativo e mais agradável de usar.

Assim, as suas linhas gerais estão mais redondas e este é mais fácil de manusear. É mais ajustado às mãos dos utilizadores, garantindo também uma segurança maior, pois ficará menos propenso a quedas e a outros problemas associados à sua utilização.

Tal como em outros smartphones, o módulo de câmaras é algo que se destaca na traseira. No caso dos Pixel 8 Pro esta área está na horizontal, na zona superior traseira do equipamento. A Google aplicou ali também um cuidado estético, com as câmaras na horizontal, junto a outros sensores que a marca quis ter presente.

De resto, e como se esperava, a qualidade de construção parece sólida e promete resistência. Como um todo, e na estética e usabilidade, o Pixel 8 Pro é um smartphone equilibrado e que se adaptará aos utilizadores mais exigentes.

Um conjunto de hardware da Google que promete

A Google não é adepta de detalhar o hardware presente nos seus smartphones, focando-se no que tem de melhor para oferecer. Este ano voltou a seguir esta linha e destacou acima de tudo a presença do seu novo SoC, o Tensor G3, que a marca recheou de capacidades de IA.

Quanto ao ecrã, e no caso do Pixel 8 Pro, a Google optou por uma proposta de 6,7 polegadas, com Gorila Glass 8. Este é totalmente plano e tem mais brilho que o modelo anterior. É aqui que está presente o leitor de impressões digitais.

Algo diferente e que a Google quer potencializar é a presença de um sensor térmico. Basta apontar a parte traseira do Pixel 8 Pro para um objeto, usar a app termómetro e rapidamente temos a leitura pretendida. Esta funcionalidade deverá em breve ser alargada e passar a poder ser usada em seres humanos como leitor de temperatura homologado.

No campo da segurança, e para lá do leitor biométrico, há agora que contar com o Face Unlock. Este está mais robusto e confiável, conseguindo agora satisfazer os requisitos mais elevados dos padrões do Android para este campo de proteção de dados dos utilizadores.

Por fim, outro elemento essencial: a bateria. No caso deste modelo é de 5050 mAh. Dos testes realizados, foi possível obter mais que 24 horas de utilização, num cenário mais intenso que o normal. A Google fornece carregamento rápido, de 30W e permite que este smartphone carregue outros dispositivos sem fios.

Aposta clara da Google na fotografia do Pixel 8 Pro

Além disso, e porque são um elemento fundamental, também as câmaras fotográficas são um foco da Google para este smartphone. A marca aposta numa solução de três câmaras, com uma de geral Wide de 50MP, uma Ultrawide de 48MP, com macro focus, e uma Telefoto de 48MP, com um zoom ótico de 5x.

[Fotografias originais: Zoom 0.5x; 1x; 2x; 5x; 30x; Noite]

Este conjunto, aliado a toda o software presente, permite tirar fotografias de excelente qualidade, algo que depois permite elevar ainda mais o resultado final. Em termos de vídeo, e com a lente Wide, é possível gravar a 4K @ 24,30 e 60 fps.

O zoom presente permite tirar fotografias de objetos bem distantes e trazer qualquer imagem para perto do utilizador. Para lá do zoom ótico de 5 vezes, contamos ainda com mais, indo até aos 30, recorrendo a software. A fotografia noturna não desilude e tira proveito das câmaras Wide e Ultrawide.

A IA invadiu este smartphone da Google

Algo que se destaca e que rapidamente damos conta neste smartphone é a presença da IA. Esta está a ser tratada pelo novo SoC Tensor G3 e pode ser usada em muitas áreas. Falamos de algo tão simples como a criação de uma imagem de fundo para o smartphone e o processamento e melhoria de fotografias ou vídeos.

É precisamente nesta última parte que a Google consegue usar de forma excelente esta nova capacidade. Assim, e porque é algo que é extremamente útil, podemos fazer coisas como eliminar pessoas ou objetos de uma fotografia. Basta escolher o que queremos remover e rapidamente a nova imagem estará limpa destes elementos.

No caso do vídeo podemos eliminar sons que estejam a mais, criando assim propostas mais "limpas" e próximas daquilo que queremos. Basta aceder à edição do vídeo e escolher a parte associada ao áudio. O próprio Pixel 8 identifica as fontes de som e permite definir quanto e como as queremos presentes, de forma independente.

Há ainda funcionalidades únicas deste smartphone, como a possibilidade de atender chamadas pelo utilizador, mantendo uma conversação e filtrando o indesejado. Por enquanto, esta está apenas disponível em alguns mercados e Portugal não está incluído.

O Android 14 está presente desde o primeiro momento

A Google aproveitou para lançar o seu novo sistema operativo no dia em que deu a conhecer este novo smartphone. Assim, todas as novidades já reveladas e detalhadas estão presentes no Pixel 8 Pro desde o primeiro momento.

Mas mais do que a presença da nova versão, há que contar com a garantia da Google para o futuro. A gigante das pesquisas anunciou que este smartphone terá 7 anos de atualizações do seu sistema operativo e de segurança. A somar a isso, todas as novidades que surgirem da Google chegam também ao Pixel 8 Pro.

O Pixel 8 Pro chegou a Portugal, e agora?

Esta é claramente uma aposta vencida pela Google. Ainda mais, com o bónus de termos este smartphone disponível em Portugal. Foram muitos anos a pedir esse passo, que a marca deu agora e parece apostar em força em vingar no nosso mercado.

É, de forma natural, um dos melhores smartphones que podemos ter acesso, pelo menos no universo Android. O sistema operativo da Google flui naturalmente e dispensa todos os extras que muitas marcas colocam nas suas versões. O SoC Tensor G3 assim o permite.

A aposta no software, nos extras e nas capacidades de IA, elevam ainda mais esta proposta, permitindo ao utilizador tirar muito mais das suas fotografias, vídeos e outras áreas. É algo natural e não parece imposto, com os resultados a estarem de tal forma perto da perfeição que não se nota o que foi alterado.

Quanto ao preço, a Google tem o Pixel8 Pro à venda na sua loja por 1139 €, na sua versão de 128GB. O valor sobe para 1199 € no modelo com 256GB e para 1339 € para a versão de 512GB. A descontar a estes valores, e na compra de um Pixel 8 Pro, a Google oferece 229 € de desconto no Pixel Watch 2 (Wi-Fi) ou Pixel Buds Pro.

Pixel 8 Pro: Galeria de imagens