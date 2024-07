Blackmagic Camera: app única para Android está agora acessível a muitos mais smartphones

O universo Android tem apps para todas as funções e para todas as ocasiões. Nem todas são excelentes, mas há algumas que se destacam de imediato. É aqui que se encaixa a app Blackmagic Camera, que vem de um fabricantes único de câmaras de vídeo. Esta app que era gratuita está agora acessível a mais smartphones e tem mais um lote de novidades.

Blackmagic Camera para mais smartphones

No mês passado, a Blackmagic Design, a popular fabricante de câmaras de cinema, disponibilizou uma app Android que pode gravar vídeo H.264 e H.265. Alem desta capacidade, integra-se com o editor de vídeo DaVinci Resolve da empresa e serviços de cloud relacionados. A versão 1.0 apenas funcionava em alguns smartphones Google Pixel e Samsung Galaxy.

Agora, a empresa lançou a atualização para a sua app e o Blackmagic Camera 1.1 chegou. Esta adiciona mais dispositivos à lista dos suportados e adiciona uma série de novas funcionalidades. Com a versão 1.1, a app suporta agora os Google Pixel 6, 6 Pro e 6a, as séries Galaxy S21 e S22 da Samsung, o OnePlus 11 e 12 e as séries Xiaomi 13 e 14.

As novidades desta app dedicada ao vídeo

As principais novidades que a Blackmagic Design trouxe são a monitorização HDMI, os controlos de transição pull focus e a organização melhorada do Blackmagic Cloud. Agora também pode armazenar vídeos em armazenamento externo. Leia aqui changelog completo:

Monitorização HDMI.

LUTs 3D para gravação e monitorização.

Puxe os controlos de transição de foco.

Organizações Blackmagic Cloud.

Faça login na conta na Blackmagic Cloud.

Capacidade de escurecer o ecrã durante a gravação.

Redução de ruído de imagem opcional.

Nitidez de imagem opcional.

Pop-up de nível de áudio.

Traduções japonesas.

Capacidade de não gerar um proxy durante a gravação.

Guarde os clipes em qualquer local, incluindo armazenamento externo.

Melhorias gerais de desempenho.

Pode encontrar a aplicação Blackmagic Camera na Google Play Store do Android, como é normal. A sua utilização é totalmente gratuita e o DaVinci Resolve, o editor de vídeo, também é gratuito. Esta é sem qualquer dúvida uma app que tem de testar e conhecer todas as capacidades que oferece, elevando a gravação de vídeo no Android.