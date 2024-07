WhatsApp dá mais um passo para poder ser usado sem número de telefone associado

Apesar de estar associado a um número de telefone, o WhatsApp parece apostado em mudar. Quer usar um nome de utilizador e assim dispensar o número de telefone para registo no serviço e para ser encontrado por outros utilizadores. Essa ideia deu agora mais um passo e em breve será uma realidade.

WhatsApp sem número de telefone associado

A Meta revelou recentemente uma funcionalidade importante na versão web do WhatsApp e que prevê implementar em breve. Todos os que usam este serviço poderão usar o WhatsApp com um nome de utilizador em vez de um número de telefone. Esta é uma ideia importante e que mudará completamente este serviço e a forma como este é usado.

A necessidade de utilização de um número de telefone alastrou a várias plataformas na Internet e nas redes sociais. Até mesmo o registo num simples site pode exigir a inserção de um número de telefone. Nesta área, o Telegram tem-se destacado entre as plataformas por permitir aos utilizadores ocultar os seus números de telefone. Parece que a Meta quer ter uma capacidade igual no WhatsApp.

O WhatsApp planeia oferecer a possibilidade de criar um nome de utilizador exclusivo, semelhante a outras plataformas. Esta nova funcionalidade permitirá que os todos escolham um nome de utilizador que mais ninguém possui. Ao contrário de outras plataformas, estes nomes do WhatsApp serão únicos e não incluirão nenhuma etiqueta distintiva.

Nome de utilizador será identificador único

Mesmo que defina um nome de utilizador, as pessoas que conhecem o número de telefone ainda poderão encontrar e contactar quem usa o WhatsApp. No entanto, a criação de um destes nomes fornecerá uma camada adicional de privacidade. Apenas aqueles que sabem o nome de utilizador ou número de telefone poderão iniciar uma conversa.

Atualmente, esta nova funcionalidade é desenvolvida exclusivamente para todos os que usam WhatsApp Web na versão beta. Como a funcionalidade continua em fase de desenvolvimento, é evidente que o WhatsApp melhora continuamente o seu design. As últimas atualizações do WhatsApp Web incluirão mudanças radicais, como uma nova interface e login com nome de utilizador.

Em breve esta novidade será alargada a todos os utilizadores e até a outras plataformas onde o WhatsApp está presente. Será uma das maiores alterações que este serviço de Meta recebe e muda a sua filosofia associada ao número de telefone, passando a estar centrado num nome de utilizador.