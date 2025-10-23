IPTV: o anonimato dos assinantes poderá chegar ao fim em breve para todos

O combate à pirataria de IPTV está a tomar um rumo sem precedentes. O Ministro do Desporto italiano está a ponderar tornar públicos os nomes dos assinantes destes serviços ilegais, depois de já lhes ter imposto sanções financeiras. Há muito que poderá mudar no anonimato em Itália.

Grandes mudanças a caminho da IPTV em Itália

Perante um fenómeno de pirataria difícil de erradicar, a Itália está a intensificar as suas medidas de dissuasão. Depois de implementar o sistema Piracy Shield para bloquear transmissões ilegais e impor multas aos utilizadores, as autoridades poderiam ir ainda mais longe. Querem “denunciar e envergonhar” os consumidores de assinaturas piratas de IPTV, nada mais nada menos.

As autoridades italianas têm agora uma base de dados contendo os nomes de 2.200 pessoas identificadas durante uma operação policial a um serviço pirata de IPTV. Estas já receberam multas, mas algumas já foram contactadas pela DAZN, a plataforma de streaming de desporto, para um segundo pagamento de 500€ de indemnização.

Esta dupla sanção foi notavelmente apoiada por Andrea Abodi, Ministro do Desporto e da Juventude. Durante um evento dedicado ao respeito e à cidadania digital, lembrou que a pirataria “não é apenas uma falta de respeito pelo desporto, mas um contributo direto para a economia criminosa”. A ideia de publicar os nomes dos infratores visa causar uma forte impressão.

Pode bem ser o fim do anonimato dos assinantes

Segundo Abodi, “comprar uma assinatura ilegal é tornar-se cúmplice de um crime. Os nomes poderão em breve ser tornados públicos, porque não se trata de uma questão de privacidade, mas sim de um crime”. A declaração surge em plena reforma do decreto desportivo. O objetivo é dar um novo fôlego aos clubes italianos enfraquecidos pelos efeitos do “Decreto para a Dignidade dos Trabalhadores e das Empresas” de 2018, que proibiu a publicidade relacionada com apostas desportivas.

Seis anos após esta proibição, o governo parece estar a reconsiderar a sua posição e a autorizar novamente os operadores de jogo a patrocinar o futebol profissional. Isto na esperança de aumentar as receitas. Ao mesmo tempo, pretende reforçar o combate à transmissão ilegal de jogos, considerada uma grande ameaça económica.

Combinando multas pesadas, processos judiciais e a procura dos culpados, a Itália procura desencorajar por completo aqueles que se deixam seduzir pela pirataria. Para os consumidores, a mensagem é clara. Poupar alguns euros numa subscrição ilegal pode agora ser dispendioso, tanto em dinheiro como em reputação e anonimato.