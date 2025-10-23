PplWare Mobile

IPTV: o anonimato dos assinantes poderá chegar ao fim em breve para todos

Autor: Pedro Simões

  1. Hugo Nabais says:
    23 de Outubro de 2025 às 09:02

    “comprar uma assinatura ilegal é tornar-se cúmplice de um crime”, a estupidez humana não tem limites.
    Porque quem compra um serviço tem acesso a tudo o que o prestador de serviços faz!
    É como nos operadores normais (NOS, MEO, etc) eu tenho acesso a todos os acordos que eles adquirem para eu ver se tudo é legal!

  2. guilherme says:
    23 de Outubro de 2025 às 09:31

    Em Portugal como a Sport.. tem um lobby muito forte na direita portuguesa é normal que comece a caça às bruxas aqui também muito em breve.

    Por isso para evitar chatices se usa estes serviços:
    – Use sempre um serviço de VPN confiável e o mais anónimo possível, para os seguintes passos.
    – Crie um email seguro com o foco em privacidade/anonimato sem precisar dados pessoais (ProtonMail / Tutanota)…
    – Para pagamentos use criptos que sejam mais anónimas possivel como Monero (XMR), Zcash (ZEC)…
    – Estes equipamentos com IPTV tem que estar sempre numa rede com VPN com Killswitch para não fazer leak.

    Sou a favor que os operadores tenham preços mais em conta, pois isso sim vai fazer com que o pessoal não adira a estas coisas.

    Por exemplo a DAZN tem optado por estas práticas de preços acessíveis ainda a o mês passado aderir ao pacote deles por 9.99€ por 12 meses com Champions, Liga inglesa, Liga Espanhola, NFL, F1, por isso não preciso do canal do cartel nem preciso aderir ao IPTV para mim chega.
    Para ver 2 ou 3 jogos portugueses vejo no smartphone.

